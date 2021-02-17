大樂透春節大紅包獎項自2/9到今天（2/17）晚上，累計已送出275組，累計中獎注數高達336注，其中227注獨得百萬獎金。台灣彩券表示，扣除已開出的組數後，春節大紅包獎項還有85組100萬元待送出，2月18日大樂透還是會開獎，頭獎金額保證1億元。

台彩也特別提醒，明（2月18日）天除了大樂透外，已連摃25期的威力彩也有開獎，頭獎預估上看5.6億元，為金牛年截至目前的最高頭獎金額。

大樂透今晚（2月17日）持續加碼春節大紅包獎項，加開的9個獎號依大小順序分別為26、29、32、36、38、41、45、46和49，本期共開出27組，總計31注幸運中獎，其中23組為單注中獎，每注獨得100萬元獎金，其餘4組為2注均分，每注各分得獎金50萬元。

台彩表示，售出本期春節大紅包中獎彩券投注站共30家，其中，台北市松山區的「神旺彩券行」繼大年初一開出1注春節大紅包獎項後，今晚又開出2注，累計今年以來已開出3注，第四屆以來則已累計開出4注春節大紅包獎項；台中市西屯區「豐億彩券行」、台南市東區「泉發彩券行」、台中市潭子區「億萬連發彩券行」則都在今晚第二次開出金牛年的春節大紅包獎項；位於台中市北屯區的「得彩彩券行」曾於103年開出過3.48億元的威力彩頭獎，今晚則是首次開出春節大紅包獎項。

至於今（2/17）開工日大樂透頭獎1.07億元由一注獨得，頭獎商店為台南市北區的「聚寶盆彩券商行」。該家投注站去（109）年10月13日才開出過0.74億元大樂透頭獎（當期頭獎總金額1.48億元，由兩注均分，每注獎金0.74億元），不到半年再度開出億元頭獎！

台彩表示，依系統資料顯示，該張中獎係採包牌方式投注，一次投注7個號碼，共7注選號，其中有6個號碼對中本期獎號（不含特別號），因此該張彩券的7注選號全部中獎，除了有一注對中1.07億元的頭獎外，另外6注皆對中三獎（每注獎金54,643元），統計該張彩券總中獎金額高達108,047,200元。今彩539本期共開出5注頭獎，分別由桃園市大溪區的「億飛來彩券行」、台南市北區的「得客發彩券行」、台南市仁德區的「吉祥旺彩券行」以及高雄市楠梓區的「祝發財彩券行」等投注站開出，每注分得獎金480萬元，其中「吉祥旺彩券行」本期開出2注；「祝發財彩券行」所售出的頭獎中獎彩券是以包牌方式投注，一次投注7個號碼，總共21注選號。7個選號中有5個號碼對中本期獎號，故21注全數中獎，包含一注頭獎480萬元、10注貳獎（每注獎金20,000元）以及10注三獎（每注獎金300元），總中獎金額為5,003,000元。

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