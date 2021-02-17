美國電動車商特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）的太空事業SpaceX上周籌資8.5億美元，估值飆升至約740億美元。

知情人士形容投資人搶著投資SpaceX，因為其兩大計劃「星鏈」（Starlink）和「星際飛船」（Starship）潛在商機無限。

投資人在這次籌資裡，以每股419.99美元投資SpaceX。穆斯克2018年因特斯拉私有化言論引發軒然大波，當時SpaceX每股420美元。

SpaceX去年8月籌資近20億美元，估值達460億美元。才隔半年，新籌資行動使估值大增約60％。

知情人士透露新籌資行動展開僅三天，就吸引約60億美元搶著認購，顯示市場需求「瘋狂」。

SpaceX正同時進行星鏈和星際飛船等兩大耗費巨資的計劃。近年不斷為此籌措資金，但投資人仍搶著投資，就是看好它們未來龐大商機。

星鏈要發射數以千計人造衛星，組成衛星群來覆蓋地球上空，讓全球任何一個地方都能高速上網。

儘管可能要耗資100億美元或以上才能完成星鏈，但估計每年可創造300億美元營收，是SpaceX目前為各國政府與民間企業發射火箭業務的年營收逾十倍。

SpaceX迄今發射逾一千顆衛星，在美國、英國和加拿大推出公開測試版服務。近期讓潛在用戶以每月99美元預訂上網服務，部份地區今年下半年開始服務，其餘地區明年服務。

SpaceX上周向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交文件指出，星鏈在美國及海外的用戶量逾1萬人。

穆斯克強調星鏈必須在未來一年解決龐大現金缺口。只要能合理預測現金流，就會讓其分割上市成獨立公司。

星際飛船目標是不斷把人和物資送到月球和火星來開發外太空資源。因此以不鏽鋼打造能重複使用的火箭來降低發射成本。

SpaceX在德州不斷建造和測試其原型火箭，已成功發射並回收幾支原型火箭。

即使最近發生兩次發射後的火箭在降落地面時爆炸，但SpaceX視之為研發過程中必經之路，已準備未來數周內再進行另一次發射測試。

(工商 )