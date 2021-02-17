年假剛剛結束，但是關於過年(或叫春節)的英文爭議卻還沒有停止，還形成了各種罵戰，比 在韓國發展的偶像男團台灣成員劉揚揚，因為Instagram上寫「Happy Chinese New Year」，引起各種網友的糾正，要他改稱「Lunar new year」。然而，中國的農曆，並不是純粹的陰曆，因此春節的正確英文說法仍是「Chinese New Year」。

在很長一段時間，過年的英文是叫「Chinese new year」(中國新年)，然而這幾年因為各種政治因素，愈來愈常見到「Lunar new year」（陰曆新年）的說法，加上蔡英文總統在過去幾年的英文談話時也都這樣用，更強化了此說法。

這個討論應該先回到科學事實來分析， 大陸知名科學解說者李永樂老師，曾發表過「農曆就是陰曆嗎？二十四節氣和閏月咋回事？」的影片，開宗明義就說「農曆是一種陰陽合曆( Lunisolar calendar)，並不能等同於陰曆。」

首先，中國(曆法)有一個偉大的發明，叫24節氣，用以指導農業生產。由於地球有傾角，造成了日照角度不同，也就有了四季，人們很早就從竿影中發現一年之間的日照影長不同，在冬季，有一天是影長最長的時候，這就是「冬至」；同理在夏季，其中有一天是影長最短的時候，這就是「夏至」。至於春天與秋天則各有一天是日夜時間均等，也就是「春分」與」秋分」。

然而，只用這4個日子來定義顯然粗略，為了更有效指導農業生產，人們再將其細化，分成24個節氣，為方便記憶，還有「24節氣之歌」：「春雨驚春清穀天，夏滿芒夏暑相連；秋處露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒」

正對應了「立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒」

至於如何定每個節氣的天數？每個時代的方法不一定相同，早期以15天為一個節氣，這方面以南朝宋的曆法家、數學家祖沖之最有貢獻，他所訂的《大明曆》，精準的算出兩個冬至之間(一年)的準確時間是365.2428天，這與現代曆法所定的回歸年364.2422天，僅差了0.0006天，相當的準確。

從24節氣可以看的出來，每一個節氣其實表示的是地球繞行太陽的特定位置，這是很明顯的太陽曆的特徵。

然而，中國的曆法卻常被俗稱陰曆，這是因為中國曆法以月亮來計算月份，以朔月定為初一，望月定為十五或十六，大月有30天，小月有29天，一年有12個月。

有一些國家的曆法是完全以月亮的繞行來進行曆法的，比如伊斯蘭曆就是這種純陰曆；但是中國不是純陰曆，是把陰曆與陽曆調合在一塊。我們首先看，如果依照太陽計年，每一年應該是364.2422天；如果用月亮計年，每個月是29.53天，一年有12個月，所以是354.36天，與太陽計年大概差了11天，這也就就是每年的春節日子不一樣的主因。

遇到這種問題，有些曆法選擇不彌合，比如伊斯蘭曆，一年就354天這樣過，因此有時候一年的第一天在春天，過一段時間就會到夏季，再過一段時間到秋季，又過一段時間跑到冬季。

然而中國的曆法是選擇去彌合的，過年都是在冬天這，這就是因為有設「閏月」，至於怎麼設？基本方法是「19年7閏」，這是因為以太陽曆法來算，19年就是6939.6天；要是以月亮計年來算，19年就是6732.8天，兩者差了206.8天。

古人驚奇的發現，這相當於7個月的時間，因此只要在19年間，增加7個月份，就可以既能以月亮計日子，又可以用太陽來計年。

農曆就是陰曆嗎？二十四節氣和閏月咋回事？李永樂老師講中國曆法

可見，中國的曆法既有陽曆的成份，用以指導農業生產；但也有陰曆的成份，用以過初一十五，是一種陰陽合曆，將中國農曆就稱為陰曆，其實並不正確。

(中時新聞網)