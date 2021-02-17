（今年房市最具話題性的焦點，就是信義計畫區「陶朱隱園」。圖／蔡惠芳）

今年初以來房市最具話題性的焦點，就是信義計畫區「陶朱隱園」，17日被媒體報導「陶朱隱園」輸給香港豪宅成交價一坪「逾1,700萬」；對此，「建築界權威」亞洲大學講座教授劉育東：「陶朱隱園」結構最長可到500～1000年，不只超越香港、更為亞洲唯一最強的傳世建築，現在陶朱隱園尚未正式對外上市開賣、它的價值還沒有被彰顯出來，相信假以時日隨著台灣國力上升、香港逐漸邊緣化成為中國大陸的一個城市，陶朱隱園的身價一定會被看到。

劉育東也是哈佛大學建築設計博士，1999年創立交大建築研究所，受邀擔任哈佛、奧斯陸、智利、以色列理工、羅馬、北大之客座教授；之後陸續邀請Peter Eisenman、安藤忠雄、伊東豊雄、Zaha Hadid、SOM、Frank Gehry等建築大師到臺灣進行建築計畫，他也是台灣第一座安藤忠雄建築的幕後關鍵推手，曾擔任亞洲大學現代美術館館長暨副校長，對於全球國際級建築，更是如數家珍。

談到最近話題焦點「陶朱隱園」，劉育東直言不諱表示，普立茲克獎大師或國際級建築師向來幾乎不太設計豪宅的，而是以城市中最具靈魂的公共建築為主；不過「陶朱隱園」卻是最獨特的一棟建築，而開發商威京集團主席「小沈」，也是最為眼光獨到的業主，與一般開發商總是考量到市場性、迎合客戶口味為主的思維不同。

劉育東表示，「小沈」打造「陶朱隱園」為兼具時代性、創造性、未來性的頂尖建築，甚至罕見的在私人建築中採用國際競圖方式，從三家重量級建築師事務所中，挑選出法國年輕建築師Vincent Callebaut，以城市之樹旋轉平面作為建築設計之概念，真正落實綠建築精神。綜觀「陶朱隱園」，可觀察到三大特色。

首先，建築造型和外觀設計，前衛的旋轉垂直森林設計，完全顛覆的傳統方盒子外觀的建築，其未來性和前瞻性，已被CNN評選為2016年最令人期待的9座新城市地標，也是罕見的私人住宅建築得以躋身進榜。

第二，這位法國年輕建築師也掌握到人類最關鍵的新議題「吸碳」和「抗暖化」，注入「陶朱隱園」新生命和新價值，為落實自然環境共生，不但在開放空間廣植樹木，更破天荒的打造一樓庭園至每一戶的陽台、露台，遍植約23,000棵喬木與灌木，創一年二氧化碳吸收量約130公噸，綠覆率達246％，高於法規將近5倍，其吸碳量，在歐美各國建築中，排名至少前十名。

第三，「陶朱隱園」結構採用與美國NASA太空總署和加州apple總部同等級的隔震墊以創新設計及領先的施工技術，打造千年以上的結構；罕見的室內無柱設計，更有利於後代子孫空間的多元運用。相較於國內建築，從來沒有一家開發商是這樣要求結構的，最多只設計到200年，因此其結構壽險年限已做到一個極限，不但遠超越香港、更堪稱亞洲各國最強的唯一可傳世千年的建築。

對於今天有媒體報導「陶朱隱園輸了！香港豪宅成交價一坪「逾1,700萬」亞洲最貴」？劉育東表示，「陶朱隱園」目前尚未開盤，其價值尚未被外界看到，不過台灣國力也尚未被彰顯出來，相較於香港因種種變化而正在走下坡，未來其重要性、價值性，相對將不如現在，至於台灣，國力正在向上提升，相信假以時日，台灣房地產價值一定會被看到，陶朱隱園的價值也被逐漸被外界看到。

至於中華工程則表示，該案尚未開賣，中工也從未公布任何官方定價，基於保護客戶隱私，價格只在真正買家的心中。

至於有媒體指稱該案每坪僅有香港豪宅一半不到的價格？中華工程表示，雖然兩地環境不同，但台灣科技產業為世界翹楚，尖端工商界人士的實力不容小覷，希望外界將焦點放在陶朱隱園的藝術人文、陶朱公范蠡的公益精神與智慧、打造千年結構、單數樓層室內完全無柱等獨一無二的特點，藝術品應衡量其長遠價值，對當下價格輸贏不做評論。

面對外界質疑，陶朱隱園取得使用執照後，將近三年仍未進行公開銷售。中華工程表示，雖自身為超過60年老字號的工程營造公司，但在諸如植栽、第二門廳、宴會廳、休閒會所…等多處設計，尚未達藝術住宅的標準與和諧，因此不斷重新設計與施工，寧願冒著外界諸多質疑與壓力，也不惜代價調整到盡善盡美，對苦等已久的買家們致上歉意。

近日外界熱議陶朱隱園「封盤」不賣的消息，中華工程則嚴正駁斥，並預告將在今年第三季公設室裝完成後，開放符合資格的買家優先參觀。

(工商 )