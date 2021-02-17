恩智浦半導體（NXP Semiconductors）今天宣布，在美國德州奧斯汀的2座工廠暫停生產。德州大部分地區正遭受前所未有的寒冬風暴影響，電力公司紛紛被迫減低供電。

恩智浦在聲明中表示：「奧斯汀（Austin）地區的電力供應商目前優先服務住宅區。」他們也正將供貨可能中斷的消息通知受影響的客戶。

路透社報導，襲擊德州的冬季風暴已至少奪走21條人命，並造成數以百萬計德州民眾無電可用，昨天還在美國東南部捲起致命的龍捲風。

(中央社)