德州冬季風暴掃到半導體業 恩智浦2廠暫時停產 23:412021/02/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恩智浦半導體（NXP Semiconductors）今天宣布，在美國德州奧斯汀的2座工廠暫停生產。德州大部分地區正遭受前所未有的寒冬風暴影響，電力公司紛紛被迫減低供電。 恩智浦在聲明中表示：「奧斯汀（Austin）地區的電力供應商目前優先服務住宅區。」他們也正將供貨可能中斷的消息通知受影響的客戶。 路透社報導，襲擊德州的冬季風暴已至少奪走21條人命，並造成數以百萬計德州民眾無電可用，昨天還在美國東南部捲起致命的龍捲風。 日本東北強震影響 豐田汽車9廠暫時停工 冬季風暴襲美奪16命 內布拉斯加州負35度破紀錄 (中央社) #德州 #風暴 #恩智浦 #美國 #奧斯汀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球半導體產能 三星第一、台積邏輯IC稱王 04:102021/02/17 財經要聞 罕見嚴寒迫德州電價飆升逾百倍 近400萬戶斷電 08:562021/02/16 財經 特斯拉新車裝3螢幕 面板業進補 04:102021/02/17 財經要聞 迎年後轉職潮 加工處59家廠商釋3035個職缺 12:502021/02/17 財經 德州暴雪大停電 共和黨參議員被自己舊推文洗臉 18:252021/02/17 國際 歐美股市創新高 油價維持13個月高點 04:102021/02/17 財經要聞 酷寒逼美石油每日減產超200萬桶 原油期貨創13個月新高價 10:042021/02/17 財經 德州冰封300萬戶斷電產油停擺 重創能源業 13:292021/02/16 國際 《半導體》連2根漲停 聯詠開紅盤再飆天價 10:342021/02/17 財經 1分鐘讀財經》金牛年台積電領頭 半導體業起飛 08:112021/02/16 財經 《國際油價》供應趨緊 原油期貨微漲 10:012021/02/17 財經 國際熱門新聞 影》傳奇球星愛女全裸辣騎瀕危大象 網友火大罵翻 - 國際 2變種新冠大合體 2大特徵恐讓全球疫情邁入新階段 - 國際 高齡99歲英國菲利浦親王不適 緊急「預防性住院」 - 國際 印度陸軍：解放軍撤離班公湖 準備2階段撤軍 - 國際 - 中央社 神秘消失超過1年 北韓第一夫人李雪主現身曝重大訊息 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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