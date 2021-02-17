位外送員透露，在過年期間上工享有4大優勢，領不玩的小費更讓同行看了好羨慕。(摘自UberEats全台討論區)

絕大多數人都會在農曆春節返鄉過年，和一家人團聚，不過也有人利用這新春黃金假期，準備大賺一筆。一位外送員透露，在過年期間上工享有4大優勢，其中最令人振奮的就是有領不玩的小費可拿，讓同行看了好羨慕。

由於農曆春節大多數人都回鄉下過年，對外送員的需求量高，原PO在臉書「UberEats全台討論區」上直呼，「享受一下想棄單就棄單、路上沒車、無縫接軌，還有很多小費。」

附圖中則是原PO收到的小費記錄，在2小時內，就有4筆客人給予小費，金額加起來約300元。其他外送員看了更是羨慕表示，「我跑台北一張小費都沒有，我真的他媽運氣衰」、「高雄連一塊錢都要找」、「別人的小費從不讓我失望」、「台北的小費就是狂」。

原PO分享，他主要跑天母、士林、北投一帶，才能拿到這麼多小費。不少人也認為，外送員在過年時選擇不休假繼續跑單，拿到小費是應該的，「假日辛苦工作應得的。」還有一位民眾分享，「今天叫兩次581，都給100元小費，大家辛苦了。」

(中時新聞網)