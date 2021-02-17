中廣董事長趙少康重回國民黨，表態參選黨主席，並劍指2024年總統大選，今獲聘中評委。民進黨台北市議員王世堅分析認為，趙少康重回國民黨，除了幫前高雄市長韓國瑜之外，就是要卡新北市長侯友宜。王世堅甚至認為2024能夠卡住侯友宜的只有4個字「做好做滿」

開工第一天，國民黨新春團拜，國民黨主席江啟臣、前總統馬英九和前副總統吳敦義、前主席吳伯雄等人都出席，朱立倫則未出席。

王世堅在政論節目《新聞面對面》中認為，國民黨內部不管如何團拜，他用4個字形容，就是「各懷鬼胎」。因為非常清楚，侯友宜就是要走自己的路，而且他已經走了這條路，已經蠻成形的；侯友宜自外於國民黨，他有國民黨過去組織的資源，但是他另外又自己找了一片天地出來。很清楚，如果在明年底，再讓侯友宜輕騎過關，没有任何人事物，可以擋住侯友宜，所以趙少康現在是要出來卡侯。也就是趙少康重回國民黨，除了幫韓之外，就是要卡侯。

王世堅指出，如果明年底侯友宜連任新北市長，再輕騎過關、高票連任，大概能夠卡住侯友宜的只有4個字「做好做滿」。到時若沒做好做滿，侯友宜他們又會有另外一套戲碼出來，還是會有人硬去拱侯出來選2024，指他是應萬眾的需求出馬，所以那個情況會截然不同。所以他認為卡在朱立倫裡面，現在最大的心結就是一個人，那就是侯友宜。

國民黨新北市議員葉元之則表示，沒有人卡侯友宜，站在王世堅、民進黨的角度，一定會操作朱侯心結。就像我們操作總統蔡英文跟副總統不合一樣。

(中時新聞網)