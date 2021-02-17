認識6天嫁丹麥男遭酸愛洋腸 台灣太太曝閃婚原因。（翻攝自Youtube）

現代速食愛情多，閃婚的人也不少，情侶Youtuber「丹麥先生x台灣太太」就是認識6天即結婚，日前曾拍片分享相識過程和婚姻生活，但即引來不少網友批評狠酸，台灣太太17日發文吐心聲。

「丹麥先生x台灣太太」日前PO出頻道第一支影片「認識六天超瞎閃婚神效率？」透露兩人是經由交友軟體認識的，雖然台灣太太一開始只是被男方的帥氣外貌吸引，但後來發現對方其實很顧家、愛小孩，不但直接約出來見面，還在認識6天就跑去登記結婚，未來兩人將努力學習經營婚姻。

可影片PO出後，這段婚姻卻不被看好，不少網友留言酸「下一部影片『結婚六天超瞎閃離婚神效率？』」、「想拿外國國籍想瘋了，男生要好好保護自己」、「一年沒離婚 我再來追蹤」、「六天是能多瞭解，笑死，坐等被騙」、「先卡位 看看半年後還在不在」。

對於婚姻不被看好，台灣太太正能量回應。（圖／翻攝自臉書）

對於網友一片嘲諷，台灣太太相當豁達，在臉書發文回應：「基本上，閃婚結婚異國戀，這是一個事實。穩路上看好的人只有一成，不看好的人九成。因為劇情發展神快，我可以理解。」並透露看完被罵ㄈㄈ尺、CCR女台、愛洋腸等言論，自己的心態足以應付。

台灣太太提到，自己從小有去過美國、英國、歐洲、日本等國家遊學、留學的經驗，讓她對外國文化與思維價值很感興趣，閃嫁外國人，主要是因為價值思維相近，連她的父母都不意外。

至於被質疑是否要騙丹麥先生的錢？台灣太太則自信表示：「身為自己經商創業、經濟獨立、參加各種商會、去過世界各地旅行，堪稱事業女強人的本人在下，這個更是最不會有疑慮的。」

而為何認識一周便決定閃嫁丹麥先生？已經單身7年的台灣太太，認為自己最了解自己適合什麼、要什麼，也知道合適的另外一半需要具備什麼要的條件跟素質，所以當對的人一出現就能馬上發現，最後她也感謝上帝，「加上自己自身的努力，讓自己一切心中渴望，全部實現在我的現實生活當中。現在的人生很美好、很幸福。」

「關於閃婚、跨國愛情、婚姻觀，YouTube一天內爆流量，看完上百條網友留言後，台灣太太的想法與心情。」 基本上，閃婚結婚異國戀，這是一個事實。穩路上看好的人只有一成，不看好的人九成。因為劇情發展神快，我可以理解。 留言內容幾乎都是說我... 由丹麥先生x台灣太太發佈於 2021年2月16日 星期二

(中時新聞網)