基隆外木山嚴重火燒山 天空燒得通紅。（市議員張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

春節連假才剛結束，基隆外木山就驚傳嚴重火燒山，現場火勢不斷延燒，將整片天空都燒得通紅，內寮里長嚴福神指出，起火原因疑似為遊客放完煙火，剩下的灰燼被風吹到一旁的草叢，才引起火勢，基隆市消防局接獲通報後，已立即派員前往拉水線滅火，但無奈火勢高漲，且現場風勢持續助長火勢，現場仍在搶救中。

嚴福神指出，這幾天春節假期，有不少外地遊客，在晚上跑到外木山海岸亂放鞭炮、煙火，但在施放完火花後，卻沒有好好收拾，才導致一時風勢太大，尚未熄滅的火星、就全都吹到山上，才釀成這麼嚴重的火燒山，也有劉姓里民抱怨，這幾天一直有遊客到海灘邊，施放有巨大噪音的鞭炮煙火，有時就算到半夜也繼續嬉鬧，令居民們不勘其擾。

市議員張秉鈞也趕至現場指出，自己近幾天不斷接獲通報，有遊客在基隆外木山沙灘一帶施放鞭炮，但都沒有把垃圾帶走，每天清潔人員到場清理都清不完，只好通知基隆市環保局循線尋找行為人；而目前火勢仍然猛烈，只能由警消持續灌救，詳細事發原因仍待火調人員，事後調查釐清。

(中時 )