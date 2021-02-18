義大利海軍旗艦-加富爾號航空母艦(ITS Cavour,CVH 550)，在2月13日抵達美國諾福克海軍基地(Norfolk Naval Base)，該艦的主要任務是要取得F-35B的適合證書。F-35B是加富爾號的新一代艦載戰機，因此需要證明該艦夠資格搭載與操作F-35B。

防衛世界(Defense World)報導，加富爾號將要接受F-35聯合計劃辦公室（JPO）的測試小組的考核，他們會要求加富爾號展示軍艦的起降飛行環境，以及甲板的結構強度是否符合標準。

帕圖森河海軍基地(NAS PAX River)的綜合測試部隊（ITF）團隊，有將近200名具有工程與測試的專業人員，會帶來2架行F-35B前往加富爾號，這2架F-35B的主要任務就是瞭解與測試航艦的飛機輔助設備。

帕圖森河海軍基地的F-35首席測試工程師安德魯·馬克（Andrew Maack）說：「我們很高興能與加富爾號的水手們一起工作，並且很榮幸能協助義大利海軍逐步實現戰略目標，為該艦的戰備就緒做出貢獻。」

義大利空軍和海軍各自訂購了30架F-35B，海軍較早訂購，因此在2018年開始接收，目前已收到了2架F-35B；至於義大利空軍，則在2020年2月22日接收了他們的第1架F-35B。

加富爾號於2008年完工服役，是義大利在21世紀的第1艘新銳航空母艦，該艦全長244公尺，最寛39公尺，排水量約27,000噸，可在機庫內容納10架F-35B ，另外6架能暫放於甲板上。

在剛服役時，加富爾號的艦載機是AV-8B，然而F-35B的重量更重，起飛時的噴射氣體更強，因此加富爾號仍需要強化其結構，強化工作於2018年12月開始，在2020年5月完成。

(中時新聞網)