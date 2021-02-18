空氣的乾淨與否，決定了一個人的健康程度，畢竟不乾淨的空氣最容易引發疾病，因此「空氣清淨機」成為了現代家庭不可或缺的家電。近日就有防疫旅館除了基本的防疫SOP之外，更在每個房間額外安排了台灣製造的「SafetyAir小淨空氣清淨機」，提供旅客良好的空氣品質。而且只要每年購買999耗材就能享有終身保固！還有多元風格的彩繪機可選擇喔！

朗司飯店在每個客房都安排擁有紫外線殺菌功能的「SafetyAir小淨空氣清淨機」。(圖/截取自youyube)

許多疾病、過敏反應都是藉由空氣誘發，因此空氣品質絕不能忽視！雖然改善空氣品質的方法很多種，但殺菌設備必須24小時開啟，才能達到良好的空氣循環。「SafetyAir小淨空氣清淨機」(後稱小淨) 擁有台灣2項結構專利， 使用醫院都採用的紫外線殺菌方式，360度吸入HEPA濾塵及紫外線UVC殺菌，可以有效將室內的生物性汙染去除。朗司飯店經理鄭思昱表示，選擇小淨是因為飯店很需要，在環境維護上除了使用WHO A1級認證的二氧化氯及四級氨做消毒外，空氣殺菌也很重要，而且低分貝30dB的無風模式，就算放在床頭24小時殺菌也近乎無聲，全方位360度吸入髒空氣，給予旅客最安靜的守護。

此外，小淨還有芳香精油的獨特設計，可以在出風口的精油棉座，滴入個人喜愛的精油，在清淨空氣的同時，還能聞到空氣中飄散的芳香，達到身心靈的放鬆。鄭思昱再補充，小淨使用的紫外線燈管不會產生臭氧，而且紫外線燈管會有時效性光衰的問題，但小淨是採用按時更換全新耗材就能享有終身保固的方式，更換濾網、紫外線燈管，若是機器有問題則是「以機換機」的方式，對於使用者來說減少許多負擔，更可以確保空氣衛生的品質。

朗司飯店經理鄭思昱表示，小淨使用的紫外線燈管不會產生臭氧。(圖/截取自youtube)

「購買耗材就延長保固」這個全新的概念，讓使用者不會因為過了保固期，機器故障而蒙受損失。也不會因為耗材失效造成空氣品質下降，我們也期許這樣的模式能廣為人知，畢竟使用可終身保固的小淨空氣清淨機，這世界就不會因為機器故障而被任意丟棄的塑料家電，這樣的模式也直接幫助了地球，真的很環保。

「SafetyAir小淨空氣清淨機」共有原白機、彩繪機2種款式，擁有限量的台灣插畫家、北歐風、藝術系，還有針對男孩、女孩的圖案風格，提供訂購者針對擺放環境選擇適合的彩繪機，豐富家庭氣氛。如果你有過敏問題或是注重空氣品質，相信小淨是個不錯的選擇！

(中時新聞網)