台股衝上高點，投資人紛紛出現疑問，到底還有沒有便宜好股票？答案是肯定的。首先回顧去年的變化，從台股大盤跳水式的下跌、美股三月出現4次熔斷導致金融市場秩序大亂，接著美國FED緊急宣布降息至0利率、推出7,000億美元購債計劃，讓全球市場驚奇大V轉。隨著市場波動劇烈，投資人心理壓力也隨之加重，因此找到高殖利率又不受疫情影響的定存股就格外重要。

創下40%以上報酬率的抱緊組合

以老牛為例，在股災來臨持有高殖利率定存股，除了一路抱緊緊不怕以外，投資組合甚至創下高達44%的報酬率。因此老牛就要跟大家分享一些2021年7%高殖利率的定存股，提供不私藏的「抱緊股選股策略」。回顧老牛抱緊組合中，可發現累計報酬率前三高分別為豪展（4735）正192.29%、中菲行（5609）正155.55%及根基（2546）正38.38%，有兩檔是翻倍的成長。而報酬率較差的前三大則為新巨（2420）負3.16%、美律（2439）負3.75%及成霖（9934）負11.81%，因此讀者應該可以發現這個組合呈現「大賺小賠」。

(圖/PressPlay Academy股海老牛授權提供)

超越大盤的抱緊股選股策略SOP

能創下超越大盤的報酬率，最重要就是老牛找到低本益比、高殖利率的抱緊股，才能遇到下跌「抱得安心」、看到上漲「抱得開心」。而老牛的價值投資SOP分別是「見識內在價值」、「確認獲利空間」、「低價逐步買進」、「靜待價值回歸」、「高價獲利賣出」。而抱緊股也必須符合以下四個特性：

1.獲利成長：公司獲利成其穩健成長，穩定累積盈餘。

2.高殖利率：公司獲利成長，也願意分享讓股東一起同樂。

3.高防禦性：在營運健全之下，具備足夠的現金流，因應黑天鵝來襲。

4.股價便宜：內在價值不斷增加，但股價卻尚未反映價值。

除了符合抱緊股特性外，基本面表現也要滿足五大條件：

1.去年EPS > 1元：過去賺取足夠的獲利來發放給股東。

2.前三季盈餘較去年成長：盈餘成長有機會帶動股利給得越多。

3.近兩年盈餘發放率介於70%~100%之間：公司願意將盈餘分享給股東，但也不可過度發放。

4.本益比 < 12倍：盡量挑選相對便宜的股票。

5.預估殖利率介於7～15%之間：我們目標是大於7%的高殖利率，但也要避開過於誇張的公司。

台股便宜股已不復見？

隨著大盤不斷創高，具有基本面的便宜股像是「日本壓縮機」一樣越來越稀少，目前台股只剩下不到50家（台股檔數在1,700以上）。但以一般投資人來說，其實50家仍是不易管理，因此投資組合最好能再具備三個面向：

1.風險分散：涵蓋不同產業，例如橫跨電子業、資訊服務業、再到營建業與生活類股。建議大家持股介於10-15檔之間，除了便於管理，也能讓整體組合風險大幅分散。

2.獲利成長：挑選的10檔個股，最好前三季EPS累計已達前一年全年度的8成以上，甚至公司前三季就已經超越全年度的獲利數字。

3.大方配息：公司願意與股東同樂，個股必須符合連續10年以上配出現金股利，甚至連續3年股利成長，這也代表企業能長期獲利。

抱緊股示範：根基（2546）

根基成立於1982年，目前為國內前十大營造廠，也是冠德（2520）轉投資的子公司。營造業的工作就是接案、蓋房，公司主要承攬母公司冠德及企業（如台積電南科、鐵路局南迴鐵路）等建設發包。而根基連續六年營收成長（近三年均突破百億大關），近三年也都出現在老牛的選股清單中，連續配息也高達14年且近年殖利率都在7%，EPS都也能維持在3-4元左右，而去年營收也創下歷史新高，配息率都在80%左右，那麼隨著持續成長的EPS自然就有機會配發更多股息了。

什麼樣的股票才能抱緊？

首先要提醒大家好股票的體質相對健全，無論面對新冠肺炎、中美貿易戰、金融風暴，都能在每次的挑戰中越發強壯。2020年是振幅最大的一年，面臨大盤急墜下殺後，緊接著又創下30年來的新高點，不過觀察過去經驗，高殖利率價值股仍會持續成長。而股價當然也與公司營運表現息息相關，所以如果確認股票營運趨勢向上，那麼通常這些股票都具有「左拿股利、又賺價差」的特性，長期看下來勝率都不會太低。只要掌握老牛的「抱緊股三四五法則」（三個投資策略、四個抱緊股特性、五個抱緊股營運條件），那麼股市就會幫助你賺到超額報酬，若對抱緊股有興趣的朋友，也歡迎加入老牛的專案（請點我）一起討論。

(圖/PressPlay Academy股海老牛授權提供)

本文由PressPlay Academy專欄作家股海老牛授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

(中時新聞網)