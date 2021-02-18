美國總統拜登上任即將滿月，外界仍主要關注在他主政之下的美陸關係。有美國財經媒體分析，雖然拜登政府的對陸政策團隊中，不乏找來過去對陸強硬發言的成員，顯示其不會走回過去舊有的調解路線，但在對陸政策已高度政治化下，由許多原為歐巴馬政府時期官員組成的拜登政府，他們原先與陸關係密切，目前仍不清楚他們會如何與主張強硬的對陸小組協調。

報導指出，從拜登對陸團隊成員中，招攬了許多過去文章與演說對陸強硬的智庫專家，例如曾任美國進步中心（American Progress）中國專家政策主任哈特（Melanie Hart）、曾任智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）副主任瑞特納（Ely Ratner）以及制裁政策的羅森柏格（Elizabeth Rosenberg）。

其中，哈特曾替川普政府檢視排除華為5G等陸製設備的「乾淨網路」計畫，並點出華為受政府補貼而崛起，並主張政府應向美國與其盟友的供應商提供反補貼。瑞特納與羅森柏格曾與同一智庫同事共同撰寫的報告中，呼籲美國應該與日本及荷蘭建立開發半導體的國際聯盟，讓供應鏈多元化。

分析指出，聲稱川普時期的政策都列入檢視中拜登政府，在制定對陸政策時至今仍小心謹慎，而對陸團隊所納入的新血，也顯示拜登團隊未來所採取的路線。分析稱，新團隊在「對抗大陸前先與盟友合作」也表達一致立場，這也有別於川普政府下的美國單打獨鬥路線，且川普過去在讚揚中國大陸國家主席習近平到大力批評新疆人權問題間態度搖擺，完全取決與川普心情與當時事件，而美國務卿布林肯（Antony Blinken）也指出，「為了商業而與盟友陷入爭吵，反而削弱了共同對付大陸的力道」。

至於拜登對陸團隊未來將提出何種政策，布林肯稱大陸為美國所面臨的巨大挑戰，其中在供應鏈、晶片以、人工智慧以及次世代網路等科技領域中的競爭，顯示這些問題將成為拜登政府下大陸政策的核心。

另外，分析稱準備接任國務院主管經濟事務次卿的哈特，曾呼籲美國進出口銀行制定國家貸款計畫，建立願意支持夥伴國家供應商的出口信貸聯盟，並敦促美國向發展中國家提供資金，使他們獲取安全技術，以及在自由開放網路下的高標準管理原則。

不過分析也指出，雖然拜登政府下的對陸團隊有不少主張強硬成員，但大部分拜登政府成員都來自原先歐巴馬政府，他們多數與陸關係密切，未來不知是否也會同樣展現強硬姿態。此外，當前的對陸政策在美國政壇已高度政治化，例如拜登提名的商務部長人選雷蒙多（Gina Raimondo）先前並未承諾繼續將華為列入黑名單而遭共和黨議員砲轟，這對拜登政府也是一大挑戰。

(中時新聞網)