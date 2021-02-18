前世界冠軍、俄羅斯網球傳奇球星卡費尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）的22歲愛女阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）13日公開一段自己全裸、騎在瀕危大象背上的影片，畫面公布後被網友痛罵騙讚，沒有考量到大象的權益。

英國《太陽報》（The Sun）報導，俄羅斯22歲女模阿萊西亞13日在個人Instagram帳號上公開一段自己在峇里島（Bali）全裸騎在瀕危蘇門答臘象（Sumatran Elephant）背上的影片，畫面顯示阿萊西亞全身赤裸地跪趴在大象背上，棕色長髮全部挽到另一邊，姿勢相當撩人，大象則不斷拍打耳朵、晃動尾巴，嘴巴也似乎在咀嚼食物。影片上線4天已經吸引超過18.5萬人次觀看。

在另一則貼文中，阿萊西亞貼出自己挽起頭髮、站在大象前的上半身赤裸獨照，貼文寫道：「愛自然是人類天性。」

2則貼文引起粉絲共鳴，有粉絲留言希望自己就是那隻大象，不過更多人批評她騎大象的舉動。一名網友痛批，「可憐的大象，妳不為自己全裸躺在大象身上感到羞恥嗎？這是活生生的生物，錢讓一切事物黯然失色。」另一名網友砲轟照片和影片違反大象福祉。

由於森林覆蓋率降低、天然棲地受到破壞，環保團體世界自然基金會（WWF）已在2012年將蘇門答臘象從「瀕危」（Endangered）動物改列為「極危」（Critically Endangered）等級。

(中時新聞網)