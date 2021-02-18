【回憶殺】音樂教父羅大佑在華人音樂界佔有舉足輕重的地位，才華洋溢的他對音樂界造成巨大影響，感情生活也一直是外界關注焦點，他曾和才女張艾嘉有過一段不倫戀，和李烈的一段情更是為人津津樂道，如今已經66歲的他，和小13歲的圈外女友結婚11年了，風流才子終究被收服。

羅大佑在小學三年級就展現出了極高的音樂天分，踏入演藝圈後，他為張艾嘉打造了經典專輯《童年》，更愛上當時已婚的張艾嘉，而女方也被他的才華強烈吸引，2人不顧世俗眼光相愛，然而久了之後，張艾嘉卻發現自己在羅大佑眼中遠遠不及音樂重要，果斷選擇分手，她曾評價過這段感情，「我們一起經歷了轟轟烈烈的愛情，可到了一定時間，他的思維就開始轉移到別的地方。」

羅大佑改變了整個華語音樂界。(資料照)

張艾嘉曾不顧已婚身分和羅大佑相戀。(資料照)

在香港羅大佑遇見了李烈，2人多年前就認識，再相見很快就陷入戀愛，然而羅大佑的藝術家性格卻漸漸讓她無法忍受，2人離婚後，李烈曾在節目上坦言，當時她發現羅大佑已經不愛她，卻還是堅持同房睡，「他睡覺前會把《歌劇魅影》開到最大聲，我不敢惹他，因為他會生氣回說『如果我一個人的話，就沒人管我了』」，李烈甚至形容這12年的感情，到後來讓她像個只管帳的會計。

羅大佑和李烈曾在一起長達12年的時間。(圖/翻攝自微博)

羅大佑情定小13歲嬌妻。(圖/翻攝自微博)

晚年的羅大佑曾公開喊話，這輩子不會再結婚，然而卻碰上了小他13歲的圈外人Elaine，2人在2010年結婚，不想生子的他也為嬌妻打破原則，在58歲那年迎來女兒Gemma，成為徹頭徹尾的女兒奴，更曾表示，「Gemma出生的這幾年，我笑的次數遠遠超過了生命的前58年」。

(中時新聞網)