環保意識抬頭，許多人現在都會自備水壺、水杯到學校或工作場所，以方便裝水。不過家醫師陳崇賢提醒，記得要定時把這些裝水器皿拿出來刷洗，若發現上面摸起來有「黏黏滑滑」的感覺，可能就已經生成「生物膜」了！

陳崇賢在臉書上分享，過完年後一些幼兒園、小學將陸續開學，不過在回到學校以前，最好先將水壺、水杯拿出來刷洗一遍，尤其若平常沒有刷洗瓶身習慣，要小心可能已長出「生物膜」。

陳崇賢指出，「生物膜」是一種由微生物所分泌的黏液，常聚集在生物或非生物的表面上。牙菌斑就是附著在生物表面上的一種生物膜，而非生物表面的生物膜，陳崇賢形容，「就像除溼機水箱上那層滑滑黏黏的東西。」

陳崇賢表示，只要在長時間潮溼的表面都可能會長出生物膜，這跟用的水瓶材質是塑膠或是不鏽鋼都沒有關係。尤其平常的飲用水中含有細菌在其中，何況每天直接接觸的嘴吧，小朋友也可能將時物殘渣留在瓶內。

因此，一定要定期把水瓶刷洗並晾乾，才不會汙染飲用水而間接吃壞身體。陳崇賢坦言，這也是他為什麼登山時不愛用水袋，「因為那條長長的吸管真的很難清啊！」文章曝光後，網友直呼，「長知識了！原來那個東西叫生物膜」、「那個膜，有時候讓人很苦惱」。

(中時新聞網)