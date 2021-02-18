陳霆女兒（右）追星成功，如願和林亭翰合照。（北投映像電影有限公司提供）

本土劇男星陳霆轉戰大螢幕，在賀歲片《金不厭詐》擔任男主角，擁有大批粉絲的他，近日多了一個困擾，原來是女兒偶然間看見了林亭翰的MV被電到，甚至在進戲院看完《金不厭詐》後愛上飾演網紅的林亭翰，請老爸務必在開學前讓自己和對方拍到照，陳霆日前在喜樂時代影城包場，也特別安排林亭翰來做映後，滿足女兒的願望。

《金不厭詐》上映前就開始有包場活動，身為男主角的陳霆堪稱宣傳部長，金門、台中、台南、高雄到處跑，為的就是能跟觀眾做近距離的接觸，傾聽看後的心得分享。他表示沒想到最捧場的是小孩子，只要有小孩子的場，絕對是從頭笑到尾，大人可能比較含蓄，都笑的很克制。前幾天全國少棒隊包場，大豐國小的小孩幾乎笑到爆米花都差點撒出去。

陳霆說這部片很特別是顛覆了過去賀歲片的印象，完全沒有髒話，適合全家欣賞。他在直播中也到處推廣賀歲舞，常常帶著兒子在鏡頭前跳舞，有時老婆也會一起跳，順便也教粉絲跳。過年期間也有許多粉絲特別從各地到南港喜樂影城生捕陳霆，粉絲看到陳霆本人比領到紅包還開心。

當天的包場活動，王彩樺、司馬三三和老公韋辛、璟宣、黃錦雯、洪喻蕎、唐豐等藝人都來捧場，現場猶如新春團拜。王彩樺看完後直說好好笑，印象最深刻的就是何啟聖和蘇炳憲、劉克勉在出計謀的時候互喊「攻堅、放火、下藥」，明明是在抬槓，表情還很認真。而近年鍾情於國畫創作的司馬三三，丈夫韋辛之前都在大陸當編劇，今年特別回來參與大愛的戲劇製作，夫妻倆也連袂來看電影。

(中時 )