根據中央氣象局最新資訊，18日2時38分發生芮氏規模5.2地震，地震深度19.3公里，震央位於臺東縣政府南偏東方62.5公里（位於臺灣東南部海域），最大震度臺東縣4級。1100218

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(中央社)

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