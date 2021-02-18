東南部海域地震規模5.2 最大震度臺東縣4級 03:402021/02/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據中央氣象局最新資訊，18日2時38分發生芮氏規模5.2地震，地震深度19.3公里。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，18日2時38分發生芮氏規模5.2地震，地震深度19.3公里，震央位於臺東縣政府南偏東方62.5公里（位於臺灣東南部海域），最大震度臺東縣4級。1100218 冬季風暴襲美奪16命 內布拉斯加州負35度破紀錄 德州冬季風暴掃到半導體業 恩智浦2廠暫時停產 (中央社) #地震 #臺東縣 #東南部 #公里 #大震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬那杜外海淺層強震 規模6.2 10:332021/02/16 國際 地牛翻身 台東台鐵受影響2班次 22:152021/02/17 生活 《其他電子》鴻海FII工業富聯 獲亞馬遜Fire TV電視棒訂單 13:072021/02/17 財經 初六開工夜轉乾冷 8縣市恐遇10度以下低溫 21:162021/02/17 生活 日本福島強震後... 村田、太陽誘電恢復生產 04:102021/02/17 產業．科技 地震頻仍 台南今年老舊房屋健檢補助740個名額 15:262021/02/17 生活 花旗銀行討烏龍匯款敗訴 紐約法院判收款者免還142億 12:182021/02/17 財經 地牛又翻身！台東鹿野鄉規模4.1地震 最大震度台東3級 20:302021/02/17 生活 《港股》多頭拉升 恆指國企黑翻紅 11:082021/02/17 財經 亞大講座教授劉育東：「陶朱隱園」為亞洲唯一最強傳世建築 23:272021/02/17 財經 德國實施邊境檢查 威脅汽車產業供應鏈 22:552021/02/17 財經 生活熱門新聞 刮刮樂號碼槓龜竟中4500元 網驚：原來還有這種的 - 生活 水杯摸起來「黏黏滑滑」恐是汙染警訊！醫急曝超髒真相 - 生活 她每月寄孝親費 除夕被逼放棄繼承 全留給30歲無能弟 - 生活 春節能叫「 Lunar new year」嗎？ 其實並不準確 - 生活 花椰菜心怎麼料理？內行曝超強撇步：好吃又不容易壞 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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