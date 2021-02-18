國民黨傳出捷報！現任國民黨主席江啟臣本月17日獲美國《時代》雜誌（TIME）評選爲百大「次世代領導人」（2021 TIME100 NEXT），這是國民黨的歷任領導人當中，首位獲得此頭銜殊榮的黨主席。此消息傳出，也讓國民黨振奮不已，江啟臣自2020年3月7日上任以來國民黨主席，即將屆滿一週年。

(中時新聞網)