國民黨主席江啟臣獲選《時代》百大「次世代領導人」 03:462021/02/18 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨傳出捷報！現任國民黨主席江啟臣本月17日獲美國《時代》雜誌（TIME）評選爲百大「次世代領導人」（2021 TIME100 NEXT），這是國民黨的歷任領導人當中，首位獲得此頭銜殊榮的黨主席。此消息傳出，也讓國民黨振奮不已，江啟臣自2020年3月7日上任以來國民黨主席，即將屆滿一週年。 《生醫股》國光生開發次世代新冠疫苗 啟動海外臨床 國民黨增聘高孔廉為中評會主席團主席 趙少康等6人為中評委 (中時新聞網) #江啟臣 #領導人 #國民黨 #次世代 #國民黨主席 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨秘書長林錫耀：國民黨大辣辣操作罷免 16:472021/02/17 政治 江啟臣與大陸台商新春聯誼餐會 呼籲兩岸恢復正常交流 21:412021/02/17 政治 陸韓外長通電話 重申安排習近平訪韓決心 11:272021/02/17 兩岸 江談反萊豬公投 幫蔡解決問題 04:102021/02/17 政治要聞 習近平、拜登除夕講2小時電話 學者警告：蔡政府路斷了 08:312021/02/17 政治 布局2022 桃園市議長成立邱奕勝之友會拚20萬會員 13:542021/02/17 政治 扶龍王驚爆這大咖會卡住侯友宜 葉元之用蔡賴接招 23:502021/02/17 政治 藍營大咖聲量前5名出爐 輿情民調：他贏趙少康 21:462021/02/17 政治 國光生將開發次世代新冠疫苗 進行海外臨床試驗 17:452021/02/17 財經 經歷2018慘敗 王世堅：2022會是民進黨的諾曼地登陸 12:592021/02/17 政治 正名制憲 民進黨3提案 皆遭擱置或主動撤回！立院修憲工程 不見台獨 04:102021/02/17 焦點要聞 政治熱門新聞 台灣經濟該靠大陸嗎 林濁水：趙少康居然跟韓國瑜這樣說 - 政治 趙少康想選2024總統適合嗎？最新民調結果出爐 網掀論戰 - 政治 兩宮廟國運籤都抽到「老鼠精亂宋朝」 徐巧芯：有人要被罷免了 - 政治 沈富雄酸陳時中：把誤判說成危機 真是太神了 - 政治 頭條揭密》邊境撤軍展現實力 陸重武器規模機動力震懾印度 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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