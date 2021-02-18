因演出電視劇《軍師聯盟》甄宓一角走紅的33歲大陸女星張芷溪，去年10月才甜蜜認愛小6歲男星金瀚，然而她今(18日)深夜就突然在微博PO出9張對話截圖，怒揭男友愛找「外圍女」，現在故意找架吵，跑去酒店隔壁房找女人，氣罵金瀚根本渣男！不過張芷溪目前已將此則PO文刪除。

張芷溪情路坎坷，2018年捲入吳秀波出軌風暴，遭吳秀波小三陳昱霖公開點名也是吳秀波情婦之一，讓她連忙在微博喊冤：「別扯我謝謝，清者自清。」更稱自己才是受害者，被吳秀波三番兩次騷擾。

張芷溪深夜被氣炸，連男友金瀚的微博都tag錯人了。(取自張芷溪微博)

金瀚在《楚喬傳》中飾演厲致誠一角。(本報系資料照)

後來張芷溪被拍到與曾演出《錦繡未央》、《楚喬傳》的男星金瀚親密摟抱，並在去年10月甜蜜認愛，未料這段戀情交往不過3個月就出現問題。張芷溪今日半夜1點多突然在微博公開9張與金瀚對話截圖，痛罵：「我奶奶去世當天晚上，你還在找外圍，另一個手機裡微信號加的全是外圍，現在為了去找女的，找了一晚上事兒，故意跟我吵架去了酒店同一層樓另一間房？渣男！」

張芷溪公開與金瀚對話。(取自張芷溪微博)

張芷溪公開與金瀚對話。(取自張芷溪微博)

張芷溪公開與金瀚對話。(取自張芷溪微博)

張芷溪這一爆料也讓陸網友在大半夜瞬間都醒了，紛紛留言看戲「金瀚是不是正在隔壁房間運動中」、「啪啪啪完發現全國人民知道了」、「全國網友在線圍觀做愛現場」、「他現在出來發言的話，全國人民都知道他早洩了」。稍早張芷溪也將該PO文刪除。

(中時新聞網)