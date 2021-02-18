昨（17日）是大年初六，也是開工第一天。新北市蘆洲區昨日晚間10時左右，一名37歲的女子從水湳街一棟大樓墜落，當場頭部破裂死亡。警消到達時，發現該女發現已死亡，經警方調查女子疑似從大樓頂樓墜樓輕生，女子身上揹有包包，查驗身分後已通知家屬到場處理。

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