開工不平靜 蘆洲女晚間墜樓輕生 摔馬路爆頭慘死 04:132021/02/18 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市蘆洲區昨日晚間10時左右，一名37歲的女子從水湳街一棟大樓墜落，當場頭部破裂死亡。（圖為死亡示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨（17日）是大年初六，也是開工第一天。新北市蘆洲區昨日晚間10時左右，一名37歲的女子從水湳街一棟大樓墜落，當場頭部破裂死亡。警消到達時，發現該女發現已死亡，經警方調查女子疑似從大樓頂樓墜樓輕生，女子身上揹有包包，查驗身分後已通知家屬到場處理。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 創意家行銷團隊新年房市high！成交額高達去年近三倍 開工日財運爆棚5生肖 投入理財鈔票賺滿手 (中時新聞網) #開工 #晚間 #發現 #女子 #不平靜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬英九開工大「吉」 羅智強：民進黨極力踐踏一位清廉總統 10:482021/02/17 政治 開工開學季強力應援 摩斯漢堡咖啡早餐多重優惠 11:042021/02/17 財經 【開工不平靜】國5羅東自撞火燒車 駕駛噴飛車外慘死 06:282021/02/17 社會 竟不是大年初五！命理師曝今年開工儀式吉時 11:442021/02/17 運勢 一開工就忙翻天 foodpanda與Uber Eats外送優惠來了 15:582021/02/17 科技 提升「人生終點站」禮儀環境 慈雲山納骨堂外牆整修開工 19:102021/02/17 寶島 勞動部在潮州、屏東舉辦新春活動 協助求職者媒合工作 18:232021/02/17 寶島 用300案追殺馬英九5年 民進黨挨批：很爛很噁心 14:332021/02/17 政治 開工福利！星巴克買1送1 、超商1元咖啡優惠懶人包 09:202021/02/17 生活 台南街頭命案 仇家砍殺開車來回輾 車頭燈留恐怖血掌印 10:592021/02/17 社會 開工收3百元紅包不吉利？網神解數字真正含義 18:292021/02/17 生活 社會熱門新聞 豪門貪喜酒錢1／出身豪門世家！陳由豪姪女鬧婚變 遭前夫控「連喜宴桌錢都欠」 - 社會 工業風淪工地風？台東某飯店驚現廢墟感 網曝：已維持12年 - 社會 摔香姊踢爐又摔香 大鬧鹿港天后宮 - 社會 駕駛才讚「勞斯萊斯很貴要閃」 下秒沒煞住撞爆車尾 - 社會 前主管跳槽挖角 Gogoro求償敗訴 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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