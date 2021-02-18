前東帝士集團負責人陳由豪，因涉及多起掏空以及投資弊案，在台灣欠下高達630億元債務後，於2001年間潛逃至大陸，並取得中國身分證，至今仍被我方列為通緝要犯。其胞弟陳由哲的千金陳怡蓁，如今遭擔任消防員的前夫指控，積欠結婚喜宴帳單不認帳，婚後還拋家出國遊玩，花費全都由男方買單，女方則反咬前夫情緒失控，有家暴傾向，這場豪門家族婚姻，剪不斷理還亂，雙方目前雖已離婚，但為了房產問題，已在法庭上徹底撕破臉。

現年41歲的謝耀陞（謝男），目前服務於高雄市消防局新興分隊，擔任消防員將近20年的他救人無數，但對於自己的婚姻觸礁卻是莫可奈何，一提到前妻陳怡蓁（陳女、39歲），則是既心痛又無奈。

謝男不滿前妻婚後多次拋下家庭到處玩樂，且大肆刷卡後，卡費還是讓婆家來付，實在很不可取。（圖／讀者提供）

謝男說，兩人當初結婚時，看中一間位於高雄市美術館附近總價9百多萬的房子，頭期款350萬，前妻娘家給了1百萬，謝男則付了250萬，並需負擔其餘貸款，但兩人離婚後，陳女要求須將房子拍賣，她要求拿到拍賣價的一半金額，1月11日當天，謝男收到高雄地方法院判決來函，謝男不服決定上訴，「她簡直獅子大開口，我實在很不甘心。」

回憶起與陳女的相識過程，謝男表示，2004年，消防隊的同事規劃一次綠島旅遊，他在該趟旅行中認識還在念大學的陳女，兩人短暫交往，但陳女大學畢業後沒多久，兩人分手，但後來雙方又舊情復燃，陳女曾告訴過謝男，「她大伯是陳由豪」，謝男雖感訝異，但也沒多問起陳由豪相關事情。「我們結婚後，陳由豪的大陸廈門化工廠發生爆炸，前岳父陳由哲經常飛過去幫忙。」

對於謝男所有的指控，陳女表示：「我只是個平民老百姓，我的婚姻關係不需要別人來審視，我會保留法律追訴權，請律師做回覆。」

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(中時新聞網)