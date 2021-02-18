陳由豪創立東帝士集團，因為借貸、掏空等弊案纏身，潛逃對岸，積欠數百億債留台灣，成了10大通緝要犯，陳由豪的姪女更是遭謝姓前夫指控，積欠結婚喜宴錢不認帳，還多次單獨離家、刷前夫信用卡出國遊玩，一場原本人人稱羨的豪門婚姻，如今撕破臉，雙方甚至為了房產問題對簿公堂。

擔任消防員的謝男表示，前妻生長在豪門世家，認為喜宴錢以及婚後開銷，本該就是男方支付，並時常在言語上羞辱男方家窮，陳女甚至在家事法庭上稱，「我父親家財萬貫，怎會欠喜宴這種小錢？都是前夫個人的說法。」謝男坦承，兩人對於金錢觀念分歧，也成了壓倒這樁婚姻的最後一根稻草。

而謝男與陳女也因為金錢常有爭執，前妻竟用兩人吵架時的拉扯挫傷提告謝男家暴，申請保護令獲准，謝男感嘆，「前妻娘家靠著財大勢大，處處咄咄逼人，又嫌我們家窮，但要離婚時，卻要錢要房，讓我人財兩失。」

對於謝男所有的指控，陳女表示：「我只是個平民老百姓，我的婚姻關係不需要別人來審視，我會保留法律追訴權，請律師做回覆。」

事實上，陳由豪家族成員的婚變事件不只這樁，知名眼科醫師黃宥嘉多年前嫁給陳由豪家族成員陳文彥，2019年也傳出婚變，甚至鬧上新聞版面，黃宥嘉多次在電視節目上砲轟前婆婆，也叫人霧裡看花。

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(中時新聞網)