前東帝士集團創辦人陳由豪的姪女在嫁給擔任消防員的丈夫後，兩人因喜宴桌錢鬧翻、之後又因彼此對金錢觀念有分歧，日前已協議離婚，但雙方仍為了房產問題對簿公堂；陳由豪的父親陳清曉出身於台南縣將軍鄉，早年與和妻舅鄭旺合資創立東雲織布廠、東和印染廠，從事紡織業，販賣西裝布料等。1964年創辦東豐纖維，以生產化學纖維為主。陳由豪為家中長子，其弟陳由賢、陳由哲。以法學院第一名成績考取台灣大學經濟系的陳由豪，退伍後進入家族企業磨練，最後成為接班人。

陳由豪23歲進入家族企業，接掌東協纖維、東雲、東豐纖維。1983年創立東帝士建設，跨足房地產市場；之後又將觸角伸至水泥、建設、營造等領域，在台北興建晶華酒店，並朝石化業上游發展，建立起他的王國。

2001年5月12日，由東帝士投資興建的汐止東方科學園區發生大火延燒43小時，宏碁、味全等236家廠商受害，東帝士集團負責人陳由豪沒多久後也「債留台灣錢進大陸」。（圖／報系資料照）

2001年，東帝士集團宣布解散，陳由豪因被控掏空、背信罪，留下623億的債務及欠稅4億餘元，於2002年8月29日逃亡大陸，被我方發布通緝至今，並與多名槍擊犯共列「10大通緝要犯」。但多案後來陸續因通緝時效期滿，獲判免刑，目前僅剩一件於2012年11月8日由台北地院通緝的「損害債權案」，追溯期也將剩1年屆滿。

已入籍大陸的陳由豪，似乎因思鄉心切，去年隔海委託胞弟陳由哲幫他選任辯護律師，向北院聲請開庭審理，判他最後一案無罪，但院方仍駁回不願撤銷通緝，讓多次感嘆「想落葉歸根」的陳由豪，想要回家可能得再等等。

前東帝士集團總裁陳由豪潛逃大陸後，投資多項事業，一度成為大陸繳稅大戶，還在大陸成立翔鷺石化廠。（圖／報系資料照）

本刊調查，陳由豪在3兄弟中排行老大，下面2個弟弟分別是陳由賢及陳由哲，陳由哲目前掛名東豐纖維大股東，投資金額1千2百多萬，僅次於2哥陳由賢的1千4百萬。

「債留台灣」的陳由豪逃亡大陸期間，卻在中國拼命投資石化工業以及房地產，2006年還在廈門蓋了一棟「翔鷺酒店」，在當年算是廈門數一數二的大酒店，而他在大陸經營「翔鷺」以及「東聯」兩集團，資產達上千億，還一度成為大陸繳稅大戶。

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(中時新聞網)