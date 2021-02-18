美國司法部今天控告3名北韓軍事情報官員發動網路攻擊，從銀行等受害者手中竊取價值13億美元（約新台幣364億元）的加密和傳統貨幣。

美國助理司法部長德梅斯（John Demers）在聲明中表示：「北韓間諜使用鍵盤而非槍枝，竊取加密貨幣數位錢包而非現金袋，搶劫了世界上的主要銀行。」

司法部指出，3人的行徑包括設計出加密貨幣惡意應用程式，在受害者的電腦開後門；駭入行銷和交易比特幣（bitcoin）等數位貨幣的公司；開發區塊鏈平台來規避制裁和秘密籌集資金。

法新社報導，這起在洛杉磯聯邦法院提出的案件，是以3人中的朴鎮赫（Park Jin Hyok，譯音）2018年面臨的指控為基礎再加以擴大。

當時朴鎮赫被控犯下2014年美國索尼影業公司（Sony Pictures）遭駭案、製作勒贖軟體WannaCry，以及2016年從孟加拉央行竊取8100萬美元等。

這次新增兩名被告─全昌赫（Jon Chang Hyok，譯音）和金日（Kim Il，譯音），他們與朴鎮赫被控在北韓「偵察總局」（Reconnaissance General Bureau）軍事情報駭客團體中合作。

除了之前的罪名，3人還涉嫌從北韓、俄羅斯、中國發起行動，企圖竊取總計共13億美元。他們運用魚叉式網路釣魚技術（spearfishing）駭入電腦，還有推廣藏有惡意軟體的加密貨幣應用程式，讓他們得以進入並洗劫受害者的加密貨幣錢包。

這3人也被控駭入和洗劫斯洛維尼亞、印尼的數位貨幣交易所，以及向一家紐約交易所勒索1180萬美元。

路透社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示，北韓的惡意網路活動威脅到美國和盟邦；美國檢討對北韓的政策時，會把這種情況納入考量。

(中央社)