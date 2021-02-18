小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（18日）新聞重點。

【1】從護照到使館 綠強推台灣意識

民進黨執政後，從國營事業、外交，一路到具有防衛國土領域的海巡艦艇上，都陸續塗裝或加註TAIWAN字樣。不難看出民進黨積極推動台灣意識工程，不只是去中化，更要去中華民國化，並以台灣取而代之的企圖心。

【2】原民網購空氣槍射鳥 法官提釋憲

繼台東布農族獵人王光祿持槍獵殺保育動物山羌案，最高法院向司法院大法官聲請釋憲後，桃園地院日前審理一起原住民網購空氣長槍案，合議庭法官認為，空氣槍被認定非「自製獵槍」，網購空氣槍打獵卻須受刑罰，有違憲之虞，裁定停審，並聲請釋憲，司法院大法官決議受理，併案王光祿案一起審理。

【3】談美中關係 布林肯稱 川普強硬態度正確 策略錯誤

美國全國公共廣播電台（NPR）於17日刊載了對美國國務卿布林肯的專訪。布林肯在專訪中表示，川普政府對中國的強硬態度是正確的，但在策略上出現了問題，以至於沒取得什麼成效。美國應該充分利用聯盟優勢，和各地的盟友參與國際規則的制定。如果美國持續缺席，那中國就會取而代之。

【4】陳其邁下架韓國瑜愛情摩天輪

前高雄市長韓國瑜喊出愛情摩天輪開發案，新市長陳其邁上任後喊卡，如今陳要推動亞灣2.0計畫，強調要有新的創意、新的商業模式，將以「前店後廠」概念分期分階段導入新商業模式，「而非以過去單一想法思考」。

【5】陳意涵嚷刺青紀念日防婚變

陳意涵在電視劇《她們創業的那些鳥事》和邱澤、宥勝、柯有倫各有感情線，17日聯訪，柯有倫因過敏未出席，恰好呼應劇中他讓陳苦等6年情境，陳昨虧柯「總是搞消失」，若要從3人選，陳意涵說喜歡不黏的、有點距離較好。2月14日是西洋情人節，她自爆常忘記節日，導演老公許富翔比較在乎，笑說：「我要把重要日子刺青在身上，免得搞到離婚。」

(中時新聞網)