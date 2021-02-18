台東地區7小時連3震，最大震度4級。（翻攝自氣象局）

今晨連2震！根據氣象局資料顯示，今晨2時38分台東發生芮氏規模5.2地震，隔了半小時左右，3時07分台東又發生芮氏規模3.3地震，再加上昨晚台東發生的芮氏規模4.1地震，七小時內台東地區發生3次地震。

氣象局表示，今（18日）2時38分發生芮氏規模5.2地震，地震深度19.3公里，震央位於臺東縣政府南偏東方62.5公里，位於臺灣東南部海域，最大震度臺東縣4級，屏東縣3級、花蓮縣1級、高雄市1級、臺南市1級、嘉義縣1級、雲林縣1級、彰化縣1級、苗栗縣1級。

氣象局指出，3時07分發生芮氏規模3.3地震，地震深度14.5公里，震央位於臺東縣政府北偏東方49.8公里，位於臺東縣成功鎮，最大震度臺東縣2級、花蓮縣1級。

而台東昨晚20時07分發生芮氏規模4.1地震，地震深度5公里，震央位在臺東縣政府北偏東方 24.8公里，位於臺東縣鹿野鄉。台鐵昨也依規定通知工務、電務單位派員巡查路線及電車線設備。

PTT上許多網友直呼，「台南有感」、「高雄有感」、「原來不是我的錯覺」、「高雄晃了一下」、「嘉義有感」、「台東有感」、「還以為是自己頭暈」、「高雄七樓超有感」。

(中時新聞網)