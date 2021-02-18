電信三雄元月獲利王由中華電(2412)勝出，每股獲利0.4元，台灣大(3045)、遠傳(4904)則分別為0.31元、0.18元。

台灣大1月自結合併營收124.9億元，營業利益13.2億元，稅後淨利為8.7億元，稅後每股盈餘為0.31元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，1月受惠春節買氣成長，第二引擎電子商務營收年增四成，推升合併營收成長16%。行動電信事業方面，用戶升轉5G高資費動能持續，帶動智慧型手機用戶月租費逐月成長。獲利方面，雖5G折舊攤銷與業務推廣成本年增擴大，但在電子商務規模經濟與營業槓桿助攻下，合併營業利益年減縮小，排除折舊與攤銷，合併EBITDA月增4%，年減則持續縮小至僅2%。

電信三雄中其他兩家業者中華電、遠傳也已經在上周公布1月財報表現，中華電(2412)1月營收171.2億元、月減少30.4%、年增加2.5%，單月每股獲利0.4元。遠傳1月合併總營收為74.17億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.62億元與6.03億元，1月單月每股盈餘為0.18元；換句話說，中華電成為元月電信獲利王。

另外，國際永續評比機構S&P Global ESG最新公布2021年永續年鑑，在全球61個產業、逾7000家大型企業的評比中，台灣大首度獲得金獎(Gold Class)殊榮，對此，台灣大董事長蔡明忠表示，台灣大持續將ESG融入企業的DNA，積極回應所有利害關係人在公司治理、社會參與及環境永續的期待。進入5G時代，台灣大更加重視節能減排，陸續推動自建太陽能電廠與綠電採購，並啟動綠能投資，規劃投資4.2MW陸域風電，預估首年發電近1300萬度。

(時報資訊)