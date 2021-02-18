經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)雖略受本土疫情升溫影響，2021年1月營收仍續創同期新高。展望後市，公司看好營收成長動能可望自3月起升溫，今年規畫新展達9～10處新據點，並衝刺會員續約率及購課滲透率，以雙引擎衝刺營收高速成長。

柏文2021年1月自結合併營收3.07億元，雖月減6.09％、仍年增6.64％，續創同期新高。其中，健身及娛樂服務1.87億元，月減1.3％、年減0.02％，教練課程的運動保健服務1.09億元，月減13.71％、年增27.84％，入會費0.08億元，月增0.17％、年減33.98％。

柏文認為，隨著部桃群聚感染危機解除，以及春節及後續的228連假，預期長假過後消費者健身需求激增，將帶動今年3月及第二季健身及娛樂服務收入有效成長，會員購買及執行私人教練課程的意願亦會明顯增加，同時提升運動保健服務收入。

展望今年，柏文將以新店動能及同店成長雙引擎策略，驅動今年營收高度成長。柏文今年規畫新展9～10處「健身工廠」據點，家數創歷年新高，且7～8處位於六都人口稠密區、2處位於區域精華地帶，預期新展據點可貢獻歷年最強的營收成長動能。

其次，柏文將持續精進會員續約率及購課滲透率，目標以更好的服務品質，搭配最有利於會員的優惠方案，以強化新會員招募、提高舊會員續約率，希望今年能為「健身工廠」爭取歷年最高的會員增加數，帶動今年健身及娛樂服務收入大幅成長。

同時，針對首次入會會員，「健身工廠」規畫推出優惠私人教練課程購課方案，以有效提升會員購買私人教練課程滲透率，進而帶動運動保健服務收入顯著成長，藉此推升2大營收來源高度成長，帶動今年同店營收較去年顯著成長。

此外，柏文已於「健身工廠」推出自有品牌商品「PW頂級胜肽乳清蛋白」，後續將持續開發滿足會員健身需求的各式自有商品，將帶動今年商品銷售收入。預期健身及娛樂服務、運動保健服務及商品收入高度成長，均將成為今年同店成長的重要動能。

(時報資訊)