期交所在110年春節長假前調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金。考量近期國、內外股市波動及為維持相當槓桿比例，以強化交易人保證金風險承受能力，期交所於2月17日公告臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、電子期貨契約(TE)、臺灣50期貨契約(T5F)、臺灣永續期貨契約(E4F)、元大台灣50ETF期貨契約(NYF)、臺指選擇權契約(TXO)、電子選擇權契約(TEO)、元大台灣50ETF選擇權契約(NYO)9檔契約保證金維持原春節保證金收取標準，餘春節假期前公告調高的各項契約恢復為調整前2月4日保證金，並自110年2月18日一般交易時段結束後實施。

因應110年春節假期休市，期交所於春節期間實施調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金措施，並於開紅盤日視市場狀況公告2月18日一般交易時段結束後各契約之保證金適用金額。鑑於近期國際股市波動較大，為強化交易人保證金風險承受能力及市場運作安全，期交所於110年2月17日公告臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、電子期貨契約(TE)、臺灣50期貨契約(T5F)、臺灣永續期貨契約(E4F)、元大台灣50ETF期貨契約(NYF)、臺指選擇權契約(TXO)、電子選擇權契約(TEO)、元大台灣50ETF選擇權契約(NYO) 9檔契約適用之保證金金額，維持原春節保證金收取標準，不予回調。

除上列9檔契約，其餘春節假期前公告調高包括金融期貨契約(TF)等11檔股價指數類契約、歐元兌美元期貨契約(XEF)等8檔匯率類契約、臺幣黃金期貨契約(TGF)等4檔商品類契約及標的證券為富邦上証ETF期貨(OAF)等15檔受益憑證之股票類契約保證金，恢復為調整前2月4日之保證金，並自110年2月18日一般交易時段結束後起實施。

(時報資訊)