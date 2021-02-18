根據美國系集模式（GEFS）模擬熱低壓的未來路徑。（圖／翻攝自tropicaltidbits）

杜鵑颱風最快今生成！氣象專家吳德榮指出，昨天上午在帛琉附近生成的「熱帶低壓」持續增強中，隨時都有可能被命名為今年第1號颱風「杜鵑」；另今天至下周一皆是晴朗穩定的好天氣，但下周二、三又有另波東北季風南下、天氣可能轉變。

吳德榮今在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中提到，據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今（18日）白天至下週一（22日）連5天皆為晴朗穩定的天氣。今白天北微涼、南舒適；今晚至週六（20日）清晨，冷空氣加上「超強」夜間輻射冷卻，西半部部分平地早晚最低溫將降至10度以下，其中最低甚至可達8度左右。

吳德榮表示，下週二、三（23日、24日）另一波東北季風南下，可能導致天氣轉變，而「熱帶系統」的外圍水氣是否有部分流向台灣並增加降雨機率，由於此為6、7天後的模擬，因此現在下定論還言之過早，需持續密切觀察。

吳德榮指出，17日上午在帛琉附近生成的「熱帶低壓」持續增強中，隨時都有可能被命名成為今年第1號颱風「杜鵑」。不過，未來通過菲律賓陸地時，將受地形破壞；再進入南海，又遇較大的環境垂直風切，結構再受破壞。

吳德榮也說，根據美國系集模式（GEFS）模擬，無論從路徑、強度顯示，皆無直接威脅台灣的機率。歷史資料顯示，「西北太平洋」每個月皆有颱風生成的紀錄，故「2月颱」的發生並非很特殊的現象；除非會靠近台灣，否則也不必太驚訝！

今年第1號颱風「杜鵑」隨時可能生成。（圖／翻攝自氣象局）

根據氣象局資料顯示，在帛琉附近的熱低壓18日2時的中心位置在北緯7.0度，東經132.2度，以每小時4公里速度，向西北進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

(中時新聞網)