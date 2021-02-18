台灣股市年後開盤大漲逾500點，股民全都笑呵呵，還未投入股海賺錢的人看得心癢癢，彷彿又回到20年前股市上萬點的熱潮。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書上分享說，看到Clubhouse幾個房間在談投資股票，深覺整個市場太瘋狂。他奉勸想拿錢重壓股市者，現在絕非最佳時機。他比喻，品嚐香噴噴的烤魷魚很幸福，但積蓄變成魷魚被吃掉，一定會是痛苦的經歷和回憶！

看到全台又再度陷入全民玩股票的瘋狂，謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」有感而發說，聽了幾個 clubhouse 的股票房間，深深覺得整個市場太瘋狂。他觀察，現在已經不只是擦鞋童理論了，根本是全民炒股的時代！許多沒經歷過大空頭或剛開戶的人紛紛進場，雖然只有聲音，但對股市美好幻想的熱情癡迷，充斥整個CH房間。雖然工具不同，讓他想起小時候看到小學老師在學校拿著收音機聽股市報價和解盤台灣錢淹腳目的年代。

謝宗學表示，金融操作不是他的本行，但多年在市場求生存的經驗或許可以參考。他知道可能會被噓，還是忍不住要奉勸在一旁看得心癢癢準備將辛苦積蓄投入股市的新手三思而後行；已經在市場的人考慮逐步降低操作部位，見好就收。

謝宗學認為，現在市場馬上要反轉或比特幣會崩跌，瘋狂的氣氛不會這麼快結束，末升段的飆漲通常最為迷人。魷魚什麼時候最香？是烤到熟透、帶有一點烤焦味時最香，但下一刻就是被人吞下肚子，丁點也不剩。

謝宗學語重心長指出，錢放在銀行真的不會變多，但絕對數目一定不會變少。要拿錢重壓股市三月後多得是機會，現在絕對不是全力一搏的最佳時機。他PO了一張鹿港天后宮旁的烤魷魚王的圖，直說真好吃！他提醒大家，品嚐烤得香香的魷魚是幸福的事，但自己的積蓄變成魷魚被吃掉，那一定是痛苦的經歷和回憶！

(中時新聞網)