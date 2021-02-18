國民黨主席今年改選，前新北市長朱立倫近來動作頻頻，外界解讀有意角逐黨主席，15日他在臉書PO麻將照，「只欠東風」的牌面引發熱議。台北市議員游淑慧昨（17）日表示，朱市長去年的賀歲短片是初學麻將胡牌五筒，今年單吊東風，不知最後有沒有如願以償？並秀出自己自摸大三元、碰碰胡。

朱立倫單吊東風，各界有不同解讀。網友表示「萬事俱備，只欠東風」「朱立倫萬事足矣，坐等東風！丞相要起風了」，另有人說「海底有東會令人更期待，可惜現在上家趙先生拿了三支東！」「東風被拿崁（三支）了別想胡牌」，建議他不要只會暗示，應該「衝一點」，不要又被攔胡了。

朱立倫打麻將聽牌，網喊：萬事俱備只欠東風。（合成圖／摘自朱立倫臉書）

媒體人陳揮文昨在Yahoo TV「鄉民大會」節目中直言，在他看來打了那麼久還「只欠東風」不能胡牌，那可能就是「相公」了；而三國歷史上「只欠東風」者如周瑜、諸葛亮都沒好下場，且國民黨只是表面團結，但還是對國民黨抱有一點希望，因為高雄市前市長韓國瑜元宵節過後將復出展開「公益之旅」，有韓在整個選情才會好看。

對此，游淑慧指出，最近朱市長的單吊東風牌引起大家的政治解卦，記得去年他的賀歲短片是初學麻將胡牌五筒，今年單吊東風，不知最後有沒有如願以償？

過年期間，游淑慧也陪長輩打麻將，並PO出自摸胡牌的照片，祝福大家牛年跟她一樣大三元：「中」氣十足、「發」財致富、「白」手起家，「難糊沒關係，該我自摸就我自摸」。

(中時新聞網)