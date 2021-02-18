連鎖餐飲集團瓦城(2729)2021年1月自結合併營收3.7億元，較去年12月4.15億元減少10.78％、較去年同期5.46億元新高減少32.19％，為近4月低點，主因去年春節落於1月，比較基期不同。公司表示，今年春節紅利將反映在2月業績上，對表現樂觀看待。

瓦城表示，今年因疫情而減少大型餐敘，國內過年人潮攀高。集團旗下餐廳規模適合小型家庭聚會，並持續以最高防疫規格精進強化「安心」餐飲服務標準，定期進行SGS升級版認證稽核，使集團在疫情期間的衝擊大幅降低，旗下餐廳春節期間來客創下新高紀錄。

而瓦城今年結合旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」4品牌，推出主打「預約取餐、新鮮現做，一次到味」的外帶年菜，並首度開放線上訂購、優畫產能因應客戶需求。由於訂購需求熱烈，帶動總銷量締造年增逾80％佳績。

展望後市，瓦城為掌握春酒及228年假商機，集結旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」、「大心」、「月月泰BBQ」、「YABI KITCHEN」7大品牌，推出「新春好運轉紅包」活動，對小型春酒聚會及228年假商機樂觀看待。

(時報資訊)