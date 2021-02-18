海巡署日前公布新艦艇塗裝，包括2000噸新北艦、1000噸台東艦等225艘將陸續在舷側「R.O.C. COAST GUARD」上方新增「TAIWAN」字樣，藉以提升巡防艦艇海上執法辨識度。對此，港媒認為，蔡政府一天到晚搞小動作，不僅於事無補，還會抵銷其他為兩岸和平所作的努力。

海巡署17日在總統蔡英文指示下，以避免與中國大陸海警船混淆為由，下令改變海巡艦艇舷側文字塗裝，在現有「R.O.C. COAST GUARD」上方，增加醒目「TAIWAN」字樣。總統府發言人張惇涵對此表示，台海周邊一年大約有30萬艘次的各國船舶通行，尤其在大陸單方面推動的「海警法」於2月正式生效後，周邊國家的海巡工作比起過去將更為持重。面對「灰色地帶衝突」的應對，「TAIWAN」的塗裝，能讓我們海巡艦艇有更清楚的辨識、更安全的執法，但不挑釁、不屈服，始終是我們堅持的立場。

不過，港媒《中評網》今（18日）報導認為，台灣政府在艦艇增加「TAIWAN」塗裝，是搞「正名」、搞意識形態那一套，這種做法對台灣安全其實起不了多大作用，反而會被視為搞小動作，招來大陸反制，為大陸對台施加更大壓力增加理由。

評論更指出，美國前總統川普已下台，新任元首拜登和大陸領導人習近平也已通話，現在中美關係轉圜是不爭的事實，台灣親美反中政策難以為繼，此時，台灣更應和大陸展開協商對話，回應北京有關對九二共識的堅持，不挑戰一個中國原則，不要一天到晚只會搞小動作，不僅於事無補，只會抵銷其他為兩岸重啟談判協商所作的努力。

(中時新聞網)