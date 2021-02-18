資深藝人曹西平，在演藝圈打滾多年，有話直說是他向來的行事風格，因此累積不少粉絲喜愛，日前他PO出和「太后專業戶」陳莎莉的合照，表示陳莎莉為一生都奉獻給演藝圈，卻始終無法拿下「終身成就獎」，不禁怒斥：「太不尊重人了」。

曹西平在臉書PO出和「太后專業戶」陳莎莉的合照，只見兩人臉靠臉貼的相當近，並對鏡頭露出微笑，足以見得長年來的好交情，接著表示陳莎莉從女主角演到了太后，是演藝圈國寶級的人物，也是他心目中永遠的「太后」，在戲劇中展露出來的貴氣，更是一般人望塵莫及，尤其一路從第一女主角演到貴氣婆婆，再到永遠的太后，不禁大讚：「誰有這樣子大的毅力在演藝圈活躍演出，誰能比她厲害」。

四哥心目中永遠的太后 她就是第ㄧ名 誰可以演得過她 從女主角演到了太后 她就是國寶級的風雲人物 說話直來直往聲音宏亮 敬業態度ㄧ流 喜歡她演戲的氣質 真的是貴氣逼人 無人能敵 很多人演貴氣奶奶就是沒有貴氣 有時候看起來還會寒酸樣 這就是臉上... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年2月13日 星期六

對於陳莎莉為演藝圈奉獻54年，卻始終無法獲得「終身成就獎」的肯定，讓曹西平為她大抱不平，甚至怒斥：「很多相關單位真的很離譜，太不尊重人了，很多人都不如太后，都頒了終身成就獎，為什麼太后沒有終身成就獎，太欺負人了」，最後更喊話：「我希望可以看到太后領取終生成就獎」。

對此網友紛紛留言：「好喜歡看到陳莎莉演戲，覺得她好美氣質好高貴」、「莎莉姐是我心目中永遠的太后，絕對值得獲頒終身成就獎」、「莎莉姐，小時候跟媽媽看花系列的回憶，永遠美麗漂亮的女主角」。

(中時新聞網)