小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今(18)日財經重點。

【1】日本地震 德州停電 半導體產能缺到年底

日本地震影響位於茨城縣的瑞薩（Renesas）那珂晶圓廠營運，美國德州大雪則導致當地停電，造成位於奧斯汀（Austin）的三星、恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）晶圓廠停擺，讓原本已經供給嚴重吃緊的半導體產能短缺情況雪上加霜，車用晶片及微控制器（MCU）缺貨將更為嚴重。

【2】德州限電 不知何時結束

酷寒天氣冰封德州，一度導致逾四百萬戶家庭無電可用。不過負責德州供電高達九成的電網業者－德州電力可靠委員會（ERCOT）卻說，無法預測這場由天災釀成的斷電危機何時可以結束。

【3】淡季不淡 電視面板採購 Q2估增2成

2021年上半年電視面板採購呈現淡季不淡，市場研究機構Omdia指出，第一季電視面板採購量相比前一季增長6％，但由於供貨不足，電視廠商持續增加採購，預估第二季面板採購數量將增加20～25％，創單季歷史新高紀錄。

【4】聯發科驚喜破千 八千金再現

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，半導體終端需求與庫存在農曆年後處健康狀態，晶圓代工產能緊俏局面直到第三、甚至第四季，都難以緩解，提出以台積電、聯發科為首的六大優先投資標的，激勵聯發科17日盤中一度超越千元，台股於1月20日後盤中再見八千金榮景。

【5】BDI暴漲17.46% 散裝船運牛氣沖天

散裝船運業者指出，元月南美穀物登場後，大西洋地區穀物運輸需求熱絡，激勵巴拿馬型船運一路走高，17日現貨市場平均日租漲到22,695美元，已是成本價1萬美元倍數以上，也創下2010年以來新高水準；另超輕便型、輕便型船運價皆走高；至於春節期間因交易清淡走低的海岬型船，現貨市場運價也明顯走高，期貨漲幅更大，散裝船運淡季超旺，牛年一開始就牛氣沖天。

(中時新聞網)