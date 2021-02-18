中國外交部網站18日公布，國務委員兼外長王毅17日在北京以視頻方式出席聯合國安理會新冠疫苗問題部長級公開會，發表題為《以人民為中心加強全球抗疫合作》講話。王毅表示，安理會通過呼籲全球停火、加強團結抗疫的第2532號決議7個月來，180多個國家核可全球停火倡議，為國際抗疫鬥爭提供了助力。同時，新一輪疫情仍在蔓延，廣大開發中國家，特別是陷入衝突國家、受人道主義危機影響國家面臨困難處境。要加倍努力，為抗擊疫情、維護和平作出新的貢獻。

王毅就此提出4點主張：第一，堅持人民至上，加強國際抗疫合作。第二，全面落實安理會決議，營造有利抗疫環境。第三，破解疫苗赤字，加大對開發中國家幫扶。新冠疫苗正以創紀錄的速度研發和生產，但也存在亟需解決的問題：一是「產能赤字」。二是「分配赤字」。各方應攜手抵制疫苗「民族主義」，促進疫苗公平合理分配，尤其是實現在開發中國家包括衝突國家的可及性和可負擔性。第四，加強統籌協調，充分發揮聯合國系統作用。

王毅說，習近平主席向全世界莊重宣示，中國疫苗將作為全球公共產品，為實現疫苗在開發中國家的可及性和可負擔性作出中國貢獻。中方言出必行，率先加入世衛組織〈全球合作加速開發、生產、公平獲取新冠肺炎防控新工具倡議〉，積極同10多個國家開展疫苗研發合作，加入並支持〈新冠疫苗實施計畫〉，以實際行動促進疫苗公平分配。

王毅稱，應世衛組織請求，中方決定向〈實施計畫〉先提供1000萬劑國產疫苗，用於滿足開發中國家的急需。中方已向53個提出要求的開發中國家提供疫苗援助，已經和正在向22個國家出口疫苗。中方積極發揮產業鏈優勢，支持和協助其他國家在華或在當地加工、生產疫苗產品，助力提升全球產能。中方決定參加維和人員新冠疫苗之友小組，並向聯合國維和人員捐贈疫苗。

王毅強調，中方開展新冠疫苗國際合作，從不謀求任何地緣政治目標，從不盤算獲取任何經濟利益，也從不附加任何政治條件。想的最多的，就是讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品，真正成為「人民的疫苗」。中方將繼續同各方共同努力，加強在疫苗、防控等各領域合作，推動構建人類衛生健康共同體，奪取全球抗擊疫情最終勝利。

(中時 )