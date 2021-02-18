情人節變調！舞小姐挺熟客 舞廳外「釘孤支」互扯髮

台南市安平區一間舞廳2名舞小姐，14日疑似喝醉酒後，欲替各自的客人出氣，竟在舞廳門外互毆起來，其中1女先以台語粗話罵對方，另1女氣到直接上前扯頭髮、襲胸，2人拳打腳踢，打到底褲全曝光仍不停手，死命扭打在一團，2女糾纏火爆場面最後鬧上警局，雖然2人酒醒後均不提告，但警方仍依《社會秩序維護法》究辦。

台南市安平區一間舞廳2名年約40歲的小姐，14日疑似喝醉酒後，欲替各自的客人出氣，竟在舞廳門外互毆起來。（圖／路人提供）

台南市安平區一間舞廳2名年約40歲的小姐，14日疑似喝醉酒後，欲替各自的客人出氣，竟在舞廳門外互毆起來。（圖／路人提供）

根據拍攝者傳出的影片中，清晰可見1名披頭散髮的女子，躺在地上出腳狂踢，還不斷手指對方怒罵髒話，接著另1女氣不過，也出腳朝對方鼠蹊部狂踢，還用手抓住對方頭髮，過程中幾名男子與酒店少爺在旁試圖化解，但兩女已經失控，旁邊2位男性友人都拉不住，2女甚至打到露出底褲也不在意，最後2人接倒地扭打一團。

據了解，2名小姐的客人原是互相揶揄開玩笑，但2名小姐因為酒醉卻信以為真，各自替自己的客人出頭，一開始互相酸言酸語，之後演變成扯髮互踹全武行，其中1女死命往對方肚子狠踹，甚至抓起頭髮扭打一團，旁邊勸架的男子也拉不動。

警方最後獲報到場，把2人帶回派出所，不過2人之後也紛紛酒醒，竟開口我只是為了工作，不想要對簿公堂，最後均沒有提出傷害告訴，但警方仍依《社會秩序維護法》究辦。原是情人節熱鬧的慶祝場合，竟演變成2女互毆的火爆場面，當時現場還有許多客人送的情人節花束，對比之下顯得諷刺突兀。

(中時新聞網)