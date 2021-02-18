一名男網友於臉書社團分享，日前朋友媽媽外出，返家前查探了家門口的監視器畫面後，驚見大門上浮現一張鬼臉，嚇得不敢回家，照片曝光後，不少網友將照片放大，並直呼「真的好毛」，不過，查證才發現，該鬼影其實是停放在家門口轎車的後輪胎，令眾網友也跟著鬆了一口氣表示，終於可以好好睡了。

原PO昨（17）日晚間於臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張朋友家門口的監視器畫面截圖照表示，大年初五晚間8點20分左右，朋友一家人皆出門在外，媽媽想先回家，回家前慣性地先用手機查看監視器畫面，卻驚見大門上浮現一張鬼臉，五官清晰、表情猙獰，看起來十分嚇人，令她嚇到不敢自己先回家。

貼文曝光後，瞬間吸引2千多名網友按讚，不少人直呼「頭皮發麻」、「五官很明顯」、「我頭暈覺得不舒服了」、「乍看之下好像安娜貝爾」、「是一個老婆婆在笑，好像鬼修女」、「這篇應該貼靈異公社」；更有不少網友將照片調亮，反而使得鬼臉更清晰，甚至建議應請師傅淨化一下家裡。

不過，事後原PO也再度更新貼文表示，經查證後才發現那鬼臉，根本就只是停放在家門前轎車後車輪的倒影，不少網友得知真相後，鬆了一口氣大嘆「還好！原來只是輪胎，不然我今晚可能睡不著了」，另外也有人認為，很多穿鑿附會的鬼故事、鬼照片，就是這樣來的。

(中時新聞網)