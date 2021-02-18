美國總統拜登於美東時間16日接受美國有線新聞網（CNN）訪問表示，他日前和中國國家主席習近平通話時提出警告，北京將為其侵犯人權行徑付出代價；但對於台灣、香港、維吾爾族等問題，拜登在CNN的訪問中表示，「我向他（指習近平）指出，如果美國總統不能體現美國的價值，自己就不可能獲認可成為總統，因此想法就是，我不會公開抗議他（習）在香港所做的事、他在中國西部山區對維吾爾族以及台灣做的事。」此言一出，讓台灣網友全崩潰了。

據CNN報導，當地時間2月16日晚，美國總統拜登在其新聞節目《CNN市政廳》（CNN Town Hall），就美國疫情、新冠疫苗、槍支、安全等問題回答美國民眾問答。在回應有關北京政府處理新疆穆斯林少數民族的人權問題時，拜登表示，中國將面臨人權問題帶來的後果，「他（習近平）知道這一點」。

但針對台、港、維族人的問題，拜登指出，他在2月11日春節除夕當天上午與習近平通電話；拜登表示，「我向他指出，如果美國總統不能體現美國的價值觀，那麼就不可能獲認可成為總統，因此想法就是，我不會公開抗議他在香港所做的事，他在中國西部山區對維吾爾族以及台灣做的事。」

網友討論。

拜登的這個說法讓台灣網友全崩潰了，直呼「需要意外嗎」、「817臉又被打腫」、「綠粉崩潰」、「你要那些已經調整好心態的失智小粉綠怎麼辦呀」、「綠共又要弄臭拜登了」、「就問蔡政府買了萊豬到底有換到什麼利益」、「萊豬換絕情」、「川普是把台灣當棋子，拜登是這盤棋我從頭就不玩」、「其實蠻符合綠粉選前對拜登的評論XD！」

不過也有人認為這是翻譯問題，拜登的原意應該是，如果任何一位美國總統不能反映美國價值，那他就不配任總統，就像是「我不會發言反對習在香港的行為、他在中國西部山區對維吾爾族的行為，以及藉由對臺灣動武結束一個中國政策」這樣的想法。簡言之其意思是指，拜登認為自己若都對台港等前述相關事項無反應，就不配當美國總統。

(中時新聞網)