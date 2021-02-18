行政院前發言人丁怡銘去年因牛肉麵爭議，向行政院長蘇貞昌請辭獲准，發言人一職已懸缺超過三個月。外傳行政院長蘇貞昌已決定由政務委員羅秉成兼任，羅秉成上午未接電話，行政院祕書長李孟諺則說，今（18）日行政院會才會宣布這項人事。

前行政院發言人丁怡銘去年因萊豬進口衍生的萊牛圖卡風波，至今由李孟諺兼任發言人，政院原強調這樣的運作也很順暢，但日前又傳出蘇揆想借用羅秉成的協調及溝通能力，決定由羅秉成兼任發言人。

過去以來，曾有行政院發言人徐國勇以律師背景擔任行政院發言人，後擔任政務委員的安排，徐國勇被稱做行政院「史上最強發言人」，羅秉成則是先擔任政務委員，再兼任發言人。

羅秉成為台大法律系碩士，民國79年至106執業律師，曾任社團法人冤獄平反協會理事長、國立台灣大學法律學院教授級專技教師、財團法人法律扶助基金會董事長，民國106年擔任行政院政務委員至今。

(中時新聞網)