聯準會1月會議紀要重申寬鬆政策立場，美國1月零售數據遠優預期，比特幣首破52000美元，德州暴雪推動原油價格上漲、能源股上漲，週三美股漲跌互見，漲跌幅介於-1.87至0.29％，美股四大指數短期盤堅。APPLE下跌1.8%，台積電ADR下跌2.7%。

由三個面向檢驗台股方向及強弱：

1.量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤多頭氣勢延續。

2.均線：支撐為15,900點至16,000點，壓力為16,500點至16,600點。

3.技術指標：KD開口向上，9日K值大於50，短線偏多。

觀察台股指數是否能守穩前高16,238點，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，近期選股方向為第四季財報優、1月營收靚、2021年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、高殖利率等。

(時報資訊)