二月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對於股市看法樂觀，逾3成經理人認為全球經濟將迎來V型復甦，但也提出影響市場表現的4大風險；特定資產操作部分，作多科技股及比特幣為經理人認為最擁擠交易的前二名，比例分別為35%及27%，其次為作空美元及做多ESG則同為13%。

調查顯示，61%經理人正淨加碼全球股市，股市的配置比重為自2011年以來最高水準，現金持有比重則降至近8年最低水準。此外，53%經理人認為目前美股處於牛市後期，27%認為處於牛市前期，僅13%認為目前美股已見泡沫。

調查顯示，經理人對後市經濟展望感到樂觀，34%經理人認為全球經濟將迎來V型復甦，甚於U型復甦的比例，而9個月前看好V型復甦的比例僅有10%，此外，高達91%經理人預期2021年經濟成長將更為強勁，為自調查以來的最高紀錄。

可能干擾市場的尾端風險部分，疫苗接種計畫不順及聯準會削減資產購買計畫仍分居前二名，比例分別為28%及25%，緊接在後則為24%的經理人認為高於預期的通貨膨脹風險，而擔憂華爾街資產泡沫的經理人則降至13%。

(時報資訊)