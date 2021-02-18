軟板廠—台郡(6269)董事會通過每股配息5元，在多元化產品策略驅動下，台郡預估，2021年第1季產值將較去年同期約有50%成長，2021年全年產值可望雙位數成長，今年LCP+MPI天線模組佔營收比重有機會達25%以上。

台郡公布2002年財報，在多元化產品策略下，台郡無畏全球新冠肺炎疫情，2020年合併營收為298.98億元，年成長14.8%，創下歷年新高，合併毛利率為20.5%，年減2.3個百分點，營業淨利率為11.5%，年減3.1個百分點，稅後盈餘為29.34億元，年減7%，每股盈餘為8.63元，公司董事會決議以資本公積配發現金股息5元。

台郡去年未切入蘋果新手機天線產品，而新機上市後銷售亮眼，舊機下滑速度較預期快，致使去年第4季天線產品佔台郡營收比重約20%，低於預期，不過經過一年的準備，台郡今年可望正式切入5G手機LCP天線模組，為營運增添動能。

熊雅士表示，台郡在MPI天線累積了不少經驗，且經過一年的準備，我們在LCP產品認證已到最後階段，客戶對我們產品很滿意，我們對手機5G LCP天線模組是勢在必得，且我們有高度信心可以從前段做到後段模組測試完成，滿足客戶對我們的需求，並樂觀期待將會是客戶新機的主要供應商，預估今年MPI+LCP天線模組產品佔營收比重有機會達25%以上，由於手機LCP產品技術難度高，產生的附加價值也高於其他產品線，如果今年在手機LCP產品有斬獲，將有助於毛利率。

展望今年第1季及全年，熊雅士表示，在多元化產品策略驅動下，預估2021年第1季產值將較去年同期約有50%成長，2021年全年來看則有雙位數產值成長，今年上半年NB及平板因增加新產品線且舊產品線市佔率提升，成長幅度對比去年同期將高於手機，今年NB及平板整體產值成長幅度不輸手機，也是雙位數以上成長。

去年台郡資本支出約37.95億元，為執行多元化產品將驅動營運成長策略，台郡積極投入研發及在兩岸佈建新產能，高雄和發新廠一期廠房建築已完工，預計2021年上半年將開始佈建設備及試量產，為5G毫米波模組新產品提供量產產能；台郡預估，2021年資本支出將達65億元至75億元間，較2020年倍增，其中70%用於建置設備，以新手機天線模組為主，30%用於廠房土地。

(時報資訊)