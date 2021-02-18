主持天后小S在2016年跟搭檔蔡康永結束主持12年的《康熙來了》後便未在台灣開新節目，去年11月媒體報導，大S有意當製作人找妹妹小S當主持人，重出江湖在台錄製新節目《熙娣想聊》，傳聞第一波邀請名單陣容堅強，卻傳被天后蔡依林（Jolin）婉拒，主因是認為不太會說話，不適合節目內容。

小S、蔡康永將《康熙來了》畫下句號後，近年來總有網友敲碗問節目是否有復活可能，去年小S被問此事，打趣說：「人總是失去了才懂得珍惜。」暗示沒打算重開節目，並坦言：「蔡康永根本已經消失了，而且他的IG我都會快速跳過，我就不喜歡看那個勵志類的話，當時說要停掉節目的也是他，以他的個性應該是不會再回來主持了，應該會用別種節目形式再合作。」

由大S當製作人、小S主持新節目《熙娣想聊》將開錄。（圖／中時資料照片）

去年因新冠肺炎疫情，許多藝人都將生活重心放回台灣，也會在網上分享生活近況，愛跳舞的小S多次分享舞蹈成果影片，被粉絲好奇問是否有意願參加去年人氣超高的節目《乘風破浪的姐姐2》踢館，小S卻秒回：「不要」，粉絲追問：「到底在怕誰？」小S則誠實說：「怕隔離」，笑翻一票網友。

先前媒體報導，由大S、《康熙》製作人「B2」陳彥銘所開的新節目《熙娣想聊》找來小S當主持人，節目採外景訪談形式，小S對於這次回歸台灣綜藝節目十分慎重，更自己開邀請名單，其中有她去年幫忙站台演唱會的蔡依林，卻被對方以不會說話婉拒，對此，B2承認過年期間小S真的親自邀過蔡依林，至於外傳其他名單如周杰倫、范瑋琪則還沒發出邀請，一切仍在籌畫中，來賓名單尚未定案。

(中時新聞網)