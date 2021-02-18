電動車標竿特斯拉(Tesla)與投資銀行陸續投入，使加密數位資產比特幣(Bitcoin)炙手可熱，價位已衝破每枚52000美元，但在長期看多人士眼中，漲勢甚至還沒走完前1/3路程。比特幣大牛派、TradingAnalysis.com創辦人葛登(Todd Gordon)稱，下次大幅回調阻力位是17萬美元。

比特幣周一(15日)叩關5萬美元不成後曾一度跌穿46000美元，當時曾有人認為5萬美元是阻力位，但不到2天時間比特幣就突破並且站穩5萬美元關卡。葛登說：「我們正看到越來越多企業和機構投資者進入市場，所以一切皆有可能。我不想過於樂觀，只是簡單的技術分析。你在17萬美元左右之前不會看到阻力。」

這波漲勢中，許多分析師認為比特幣去中心化與加密特性便於兌換某些難以在正常匯市交換的貨幣，特別是遭到美國制裁或遏制的幣種，例如人民幣、俄羅斯盧布、伊朗里亞爾等；此外就是發揮類似1970年代時黃金作用，其有限和通貨緊縮特性，可以當成避險資產。

葛登也著眼此點，他說：「比特幣現在總市值是1兆美元左右，黃金是10.5兆美元左右，你就知道比特幣還有多少上漲空間。」

主營商業資訊科技與雲端服務、股價超過940美元的微策(MicroStrategy)周三(17日)也宣布，要將計畫中可轉換股票債券規模由6.9億美元擴大至9億美元，並將此次增發債券收益約8.79億美元全部拿來購買比特幣。

依據交易平台coindesk數據，比特幣近24小時峰值曾達每枚52621.84美元，漲幅6.01%或2969.9美元，至台灣時間今(18)日上午8時15分，價格為52436.95美元。

(中時新聞網)