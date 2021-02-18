年假期間國道發生一起連環追撞車禍，其中一台要價超過2千萬的勞斯萊斯「魅影」被撞成廢鐵，維修費估計超過500萬元，讓網友驚呼根本「一夜致負」，而勞斯萊斯車主年僅30歲，當時他載著一長髮正妹，女方更狂讚他在車禍發生時「很man」，現副駕正妹身分曝光了，據悉是有「世新小昆凌」之稱的藝人李穎。
據《三立新聞》報導，這起8車連撞車禍發生在16日，其中一台勞斯萊斯更慘遭夾殺，車體嚴重毀損，而駕駛車主被起底年僅30歲，就已讓外界震驚了，想不到當時他還載著一名正妹，所幸兩人都輕傷，女方更狂讚他「手很man擋在我前面」。
現副駕女友身分遭瘋傳，是有「世新小昆凌」之稱的藝人李穎，畢業於世新新聞系的她，外型亮眼還有一雙水汪汪大眼，和Twins的阿嬌有幾分神似，拍過不少廣告，曾演出電影《極樂宿舍》，還幫畢書盡、MP魔幻力量等人拍過MV。而事發後李穎的臉書與IG都突然關閉，是否為她本人還沒辦法求證。
而從撞上勞斯萊斯後方的轎車行車紀錄器看來，駕駛本來遇見豪車，才說完要「閃遠一點」，沒想到下一秒勞斯萊斯轉換車道，它就直接大力撞上勞斯萊斯的車尾，讓自己「一夜致負」，不過警方還要釐清真正的肇事原因。
(中時新聞網)
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