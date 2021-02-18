儘管林書豪18日賽前仍有熱身準備上場，卻在開賽前宣告背傷缺陣，不過他的聖克魯斯勇士隊友仍很爭氣，靠著威森最後2.1秒的「三分打」，勇士以111比108險勝坎頓劍客，終於拿下本季第2勝(3敗)，接下來19日凌晨將跟韋恩堡瘋蟻交手。

勇士在正規賽時間一度領先劍客到24分之多，卻被劍客逐漸追上，更靠麥克末節最後4.6秒不可思議的「四分打」，也就是投進三分球後更製造普爾犯規加罰的罕見局面追成104平，麥克更在延長賽還剩3.7秒投進追平兩分球，幸好勇士仍靠威森三分打贏了。

身為勇士贏球頭號功臣的威森，最後拿下20分、13籃板的雙十演出，取代林書豪先發主控位置的曼尼恩，也有20分、10助攻，史梅爾拉基奇19分，普爾16分、5助攻與4籃板，卻提前犯滿畢業；劍客以布萊克雷23分最高，麥克21分、5助攻。

只是林書豪因為背傷缺陣，無疑是替他的重返NBA之路蒙上陰影，畢竟目前他不受NBA球隊青睞的主因，就是擔心他的身體健康狀況，儘管他的傷勢看來並無大礙，他仍需要用實際表現證明自己身體是健康的才行，否則接下來無論他打得多好都沒意義。

(中時 )