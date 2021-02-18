澎湃新聞18日報導，大陸商務部統計，今年春節黃金周，非接觸、少聚集安全消費成為共識；預約制、錯峰式休閒度假廣受推崇，居家購物、網上過節、到家服務、近郊遊玩等多層次、多樣化的品質性、升級型消費需求集中釋放，消費市場展現出蓬勃生機和旺盛活力。除夕至正月初六（2月11日-17日），全大陸重點零售和餐飲企業實現銷售額約8210億元（人民幣，下同，約合新台幣3兆5303億元），比去年春節黃金周增長28.7％，比2019年春節黃金周增長4.9％。

大陸商務部監測，面對疫情防控和就地過年的新形勢新情況，全大陸消費市場呈現出許多新特點新變化：

一是商品消費備受青睞。就地過年推動居家用品消費大幅增長，年貨禮盒、家電家居、休閒食品、換季服裝、健身器材等傳統產品銷售火熱，再加上春節恰逢情人節，金銀首飾、美妝產品、鮮花手禮等品質商品消費尤為旺盛。春節期間，商務部重點監測零售企業的珠寶首飾、服裝、通訊器材、家電數碼比去年同期分別增長160.8％、107.1％、39.0％和29.9％。全大陸10個一二線城市購物中心日均客流量同比增幅超200％，達到2019年春節同期86％水準。

二是新型消費表現亮眼。疫情防控帶動安全、智慧消費迅速壯大，無接觸交易服務加快發展，網購年貨、「雲端過節」、數位紅包等消費方式成為今年春節新潮流。藉助不打烊的網購、快遞等管道，就地過年群眾與家鄉親人互寄年貨特產。商務部會同相關部門指導地方和企業開展的「全大陸網上年貨節」，假期前6天網路零售額超1200億元。

三是餐飲消費紅紅火火。春節期間，大型支付機構監測餐飲商戶銷售額同比增長約1.3倍，部分外賣平台線上餐飲消費額增長2倍以上。各地購物中心、商業綜合體內許多餐廳一座難求，生意紅火。上海、安徽、青海、陝西等地重點監測餐飲企業營業額同比分別增長79.0％、40.5％、21.0％和18.1％。

四是就近休閒廣受歡迎。就地過年帶火本地遊、周邊遊、短途自駕遊，各地公園、景區、博物館、電影院、滑雪場等休閒娛樂場所客流量明顯增長，城市郊區度假酒店、民宿等預訂火爆。春節期間，全大陸電影票房收入突破70億元，創下歷史同期最高紀錄。

五是生活必需品量足價穩。全大陸36個大中城市重點零售企業和百家大型農副產品批發市場監測，2月17日糧食零售、批發價格比節前（2月10日）分別下降0.1％和0.4％。

(中時 )